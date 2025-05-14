Украинский предприниматель и общественный деятель Валерий Пекар рассказал, об отличительной черте современной мировой политики

Уровень помешанности процесса, который почему-то принято называть "мирными переговорами" (хотя никто ни с кем переговоров не ведет, а стороны обмениваются важными и неважными сообщениями в режиме монолога, причем некоторые из них слушают только себя), зашкаливает и демонстрирует, во что превратилась мировая политика. Далее то же будет по всей планете, от Тайваня до Ближнего Востока, от Гренландии до Африки.

Нам будет легче (если выживем), потому что мы раньше всех в это вступили, так что будем всем проводить тренинги, когда у них будет первый шок. Мировая политика постмодерна является чем-то средним между конкурсом капитанов КВН и лентой Твиттера с обстрелами из фронта и тыла на заднем плане в качестве фона.

Что-то здесь комментировать невозможно, потому что пока комментируешь, кто еще что-то еще ляпнул, и тебя просят прокомментировать теперь это новое. Часть сообщений направлена ​​на целевую аудиторию в размере 1 человека (в надежде, что он отложит клюшку), другие сообщения являются просто белым шумом, когда нужно что-то сказать, потому что нельзя молчать, а сказать нечего.

В предыдущие эпохи такого не было, потому что переговоры проходили за закрытыми дверями, а народ читал по итогам коммюнике (напомню, это слово означает "то, что мы хотим вам сообщить", а не то, что было на самом деле) в газете "Правда". Переговоры о жизни и смерти в прямом эфире в реальном времени могут вынести не только лишь все.

Так что нам теперь нужно развить новые умения. В старину нужно было умение читать между скупыми строками коммюнике и проглядывать настоящие события, то есть на основе ограниченной и искаженной информации восстанавливать полную и правдивую. Теперь нам нужно противоположное умение: фильтровать огромные объемы базара и выжимать оттуда полезную информацию, то есть из информационного шквала, где преобладает белый шум и сознательная деза, вылавливать сущность и правду. Следует учиться уже, потому что дальше будет сложнее.

Источник: пост Пекаря в Facebook