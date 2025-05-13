Блогер и бизнесмен Роман Шрайк рассказал, чем закончатся Стамбульские переговоры

Давайте напомню один нюанс, чтобы не путаться. Время переговоров с Россией придет тогда, когда Путин будет готов заканчивать войну.

Пока он не готов. Он считает, что на фронте у него есть перспективы, экономика РФ держится, а финансы не спели финальные романсы.

Так о чем с ним сейчас разговаривать? О печенегах-половцах?

Вся эта дикуха о Стамбуле 2.0 становится реальной только потому, что Трампу хочется изобразить перемогу winning.

Не вышло с наскока добиться 30-дневного прекращения огня, так давайте хоть кошку пивом обольем устроим прямые переговоры.

Путин планировал отправить в Стамбул переговорщиков, которые зачитали бы мантру про денацификацию и демилитаризацию, всю дорогу размахивая бумажками с "итогами" Стамбула 1.0.

Такие "переговоры" стали бы еще одним потоком бессмысленной еб**ины, но в очередной раз дали бы повод Трампу не реагировать на игнор Путиным предложения о прекращении огня.

Зеленский хочет сорвать этот план, приглашая на встречу самого Путина, с расчетом, что тот не приедет.

Вот и вся история.

Источник: пост Шрайка в Telegram.