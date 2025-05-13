О переговорах в Стамбуле и встрече Зеленского и Путина: Ермак дал новое интервью, главные заявления

Глава ОП рассказал, что будут обсуждать во время переговоров в Стамбуле

У президента США Дональда Трампа есть достаточно влияния, чтобы заставить Владимира Путина поехать на переговоры в Стамбул. Украина же намерена там добиваться 30-дневного прекращения огня.

Об этом и другом рассказал глава Офиса президента Андрей Ермак в интервью Welt. "Телеграф" приводит главные его заявления.

О переговорах в Стамбуле

По словам чиновника заставить Путина пойти на реальные переговоры может лишь сильное давление.

"Если Путин не приедет в Турцию, новые санкции и новое давление будут необходимы немедленно. Мы знаем, что Россия понимает только язык силы", — сказал он.

При этом он выразил убеждение, что США и Трамп могут повлиять на Кремль таким образом, чтобы заставить Путина приехать на встречу с президентом Украины Владимиром Зеленским и переговоры состоялись.

Что хотят обсудить

Ермак говорит, что позиция Украины остается неизменной — пока не достигнуто прекращение огня, говорить о мире невозможно. Именно это должно стать первым шагом на пути к урегулированию войны.

Вторым шагом будет обсуждение того, кто будет контролировать соблюдение этого прекращения огня и кто за ним будет следить, а также какая будет ответственность стороне, которая его нарушит.

"К сожалению, у нас не было очень хорошего опыта (перемирий с россиянами, — ред.). Но только тогда можно договориться о форматах и ​​объеме переговоров", — сказал он.

О возможности отказа от территорий

Ермак напомнил, что Украина не может отказаться от своих территорий, поскольку это противоречит положениям Конституции. Вместе с тем, он ответил, что вопрос территорий будет "вопросом для переговоров".

"Это вопросы для переговоров. Но если вы меня спросите прямо, я вам отвечу прямо, что мы никогда не признавали оккупацию территорий Россией", — сказал он.

Глава ОП напомнил, что Зеленский ранее представлял десять пунктов мирного плана, реализация которых приведет к полному завершению войны и недопущению ее повторения.

Как сообщалось ранее, в Кремле пока не давали четкого ответа на вопрос, полетит ли Путин в Стамбул 15 мая. По предварительной информации, туда отправят министра иностранных дел Сергея Лаврова и помощника Путина Юрия Ушакова.