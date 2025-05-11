Президент России только делает вид, что это осмысленные переговоры

Ночное выступление бункерной крысы было настолько предсказуемым, что я его даже не стал ждать. И никакие заявления оптимистов в стиле "Мы на грани перемирия" никого не могли обмануть. Нет, никаких объективных причин для перемирия за эти дни не появилось. От слова "совсем". Так что путин ночью выбрался, как сурок из домика, помычал про день победы и ожидаемо отказался от перемирия. В качестве альтернативы предложил просто переговоры без всяких условий. Прямые

Перевожу на человеческий, как это должно выглядеть. Боевые действия не прекращаются. Обстрелы городов не прекращаются. Большого обмена пленных "всех на всех" нет. То есть в реальности вообще ничего не происходит, никаких перемен! Просто в это же время какие-то люди сидят в Стамбуле и про что-то разговаривают. Делая вид, что это осмысленные переговоры. То же самое, что в свое время в Минске, даже еще меньше. Потому что тут и формально про прекращение огня ничего не говорят.

Это не перемирие, это вообще имитация процесса. Которая не нужна никому, кроме Кремля. Да и Кремлю нужна не слишком. Своих целей сейчас они попробуют достигать военным путем. А имитация переговоров — это просто фиговый листок в стиле "мы стараемся договориться". Так что все эти предложения – фактически прямой отказ.

К счастью, на этот случай у нас и партнеров уже есть готовые сценарии. Нет согласия московского режима на перемирие? Все, новые санкции и поставки Украине большего количества оружия. Предложения имитировать переговоры без перемирия ни на что не виляет. Ждем в понедельник решений антигитлеровской, то есть антипутинской коалиции.

Источник — Кирилл Сазонов в Facebook.