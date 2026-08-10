Следствие проверяет причастность советника экс-министра обороны к заключению контрактов и завышению цен на дроны, пишет медиаэксперт Олег Чеславский

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У каждой власти есть чиновники, а есть советники. Чиновник подписывает документы и несет за них ответственность. Советник ничего не подписывает и не несет ничего. Гиорги Цхакая проработал советником при украинском государстве десять лет и за это время успел побыть экспертом по налогам, таможне, приватизации, недропользованию, градостроительству, цифровой трансформации и, наконец, оборонным закупкам. Ни один человек не может разбираться во всем этом одновременно. Следовательно, его экспертиза состоит в чем-то другом. Давайте попробуем выяснить, в чем именно?

Начнём с того, что грузинская карьера Цхакая была настоящей. В 2008 году он заместитель министра экономического развития Грузии, затем заместитель руководителя канцелярии правительства, с 2009 по 2011 год возглавляет Службу доходов Минфина, параллельно занимая должность замминистра финансов, а с 2011-го работает вице-мэром Тбилиси по экономическим вопросам в команде Гиги Угулавы. Это не придуманная биография, это реальная вертикаль в реальном государстве времен Саакашвили.

Об управленческой философии тех времен лучше рассказал сам Цхакая в интервью 2010 года, когда руководил грузинской налоговой: "там, куда мы приходим, в 95-98% есть проблемы". То есть служба заранее исходит из того, что почти каждый, к кому она пришла, виноват. Презумпция виновности как фискальный инструмент. В жесткой вертикали Саакашвили этот метод давал сборы в бюджет, и это тоже часть правды. Но запомним сам принцип: сначала определить, кто виноват, потом прийти. Он еще нам понадобится.

В 2012-м власть в Грузии сменилась, команда разлетелась по миру, и Цхакая на несколько лет исчез с публичного поля. Вынырнул он в 2015 году в Украине, и с этого момента начинается самое интересное.

Приказом от 27 июля 2015 года Цхакая стал внештатным советником главы ГФС Романа Насирова. Формулировка назначения заслуживает отдельной рамочки: консультационные услуги "для формирования объективного общественного мнения о деятельности ГФС". Советник для формирования мнения. Украинского гражданства у советника при этом не было.

Осенью того же года президент назначил Юлию Марушевскую начальницей Одесской таможни, и личному составу ее представлял именно Цхакая. Далее произошло то, что одесское издание Thesis метко назвало "негласным руководством таможней". Советник без должности и гражданства получил в здании на Гайдара собственный кабинет, который сотрудники окрестили "приемной номер два", рядом с "приемной номер один" Марушевской. Все, кто хотел решить вопрос с таможней, знали, в какую дверь стучать.

Сама Марушевская в интервью "Главкому" перечисляла свою команду: Цхакая, Нино Шарашенидзе, юристы Семен Кривонос, Денис Демин, Орест Плотница. Да, тот же Семен Кривонос, нынешний директор НАБУ. Мир грузинских реформ в Украине вообще очень тесный. О Цхакая начальница таможни говорила с искренней теплотой: "очень темпераментный и классный член команды", но "решение остается за мной". Кто во что верит, тот так и живет.

А теперь об эффективности, ради которой все и затевалось. Распоряжением Одесской ОГА в ноябре 2015 года была создана рабочая группа, которая должна до 15 марта 2016-го подать губернатору предложения изменений в Таможенный кодекс. Срок истек, никаких предложений обнародовано не было. Как фиксировали журналисты, советники активно вмешивались в текущие служебные вопросы таможни, чего распоряжение как раз не предусматривало. Когда редакция 368.media позвонила самому Цхакая за комментарием, открытость реформатора оказалась исчерпывающей: он посоветовал обратиться в пресс-службу и положил трубку.

Самый выразительный эпизод того времени недавно вспомнил бывший заместитель начальника полиции Одесской области Константин Шпилевой. Это личное воспоминание, и приводим мы его именно так, но детали в нем слишком узнаваемы, чтобы их обойти.

2016 год, история с "Евротерминалом": дорога, грузовики, дорожный знак, который Саакашвили решил демонтировать лично, перед камерами. Полиция объясняет, что есть процедура: выезд специалистов, документы, схема организации движения. Но, как формулирует Шпилевой, "Мише в тот момент нужно было не правильно. Мише нужно было красиво". Инициатором выезда одесская печать называла Цхакая. И когда полиция отказалась обслуживать спектакль, трубку, по воспоминанию Шпилевого, взял именно советник на общественных началах и начал объяснять, что полиция должна немедленно выслать наряд и "все снести". Говорил он при этом так, будто по меньшей мере две области уже находились в его личном управлении.

Финал истории известен: знак вырвали, причем, по версии журналистов, вообще не тот. Затем его восстановили за счет налогоплательщиков. Реформа таможни закончилась примерно так же: Марушевская ушла, таможня осталась таможней. А в октябре 2017 года генпрокурор Луценко объявил, что миграционная служба выдворяет два десятка граждан Грузии из окружения Саакашвили, незаконно оформленных в Украине "деятелями культуры". Одесские издания причисляли к этому культурному десанту и Цхакая с Мамукой Тугучи, чья культурная деятельность, по их формулировке, заключалась в работе на таможне.

Казалось бы, после такого резюме двери государственных кабинетов должны были захлопнуться. Случилось ровно наоборот.

В 2020 году Цхакая уже советник в "Офисе простых решений и результатов" и в эфире "Украина 24" рассказывает, что в Украине можно "очень быстро" сделать приватизацию на 10 миллиардов долларов, а в недрах страны лежат "триллионы долларов". Прошло шесть лет. Где те 10 миллиардов и триллионы, вопрос риторический. Презентации, впрочем, были, и презентации хорошие.

В марте 2021 года происходит вообще удивительная вещь: президент Зеленский указом выводит Саакашвили из состава Координационного совета по градостроительству и вводит туда Цхакая. Вчерашний налоговик и таможенник становится экспертом по градостроительству. Затем он появляется в команде Михаила Федорова в Минцифры, теперь уже в качестве специалиста по цифровой трансформации. Когда Федоров переходит в Министерство обороны, советник переходит вместе с ним, и рядом с ним в советниках оказывается Валентин Панюта. Налоги, таможня, приватизация, недра, градостроительство, цифра, оборона. Семь отраслей за десять лет. Так не бывает.

Чем именно занимается советник по обороне, подробнее описал профайл AIN в марте 2025 года, и это текст, который следует читать медленно. Источники издания называют Цхакая "глазами Федорова на фронте": примерно половину времени он проводит в войсках, собирает информацию от боевых подразделений и держит министра в курсе. Звучит почти героически, пока не вспомнить, что советник на фронте не воюет, а собирает информацию, и весь вопрос в том, во что эта информация потом превращается. Два собеседника AIN называют Цхакая "одним из идеологов" подразделения NEXT, созданной Минцифры структуры, испытывающей новейшее оружие. Через NEXT проходят дроны разных типов, прежде чем получить кодификацию в Минобороны, и именно через него Цхакая общается не только с военными, но и с производителями.

Давайте зафиксируем эту конструкцию, она того стоит. Советник участвует в формировании правил рынка. Советник стоит у структуры, по которой дроны проходят по пути к кодификации. Советник работает рядом с министром, чье ведомство эти дроны закупает. Три точки, которые в любом учебнике по добросовестности имеют одно общее название: конфликт интересов.

А теперь официальная цитата, которой в Минцифры подытожили для AIN заслуги своего советника: "открытие рынка дронов, РЭБ, боеприпасов, пороха, роботов", более 30 нормативных актов с декабря 2022 года, рост маржи производителей с 1% до 25% и, отдельной строкой, "отменили дополнительные проверки от государственных органов". В министерстве это преподносят как историю успеха, и в мирной стране она, возможно, так и читалась бы. Но перечитаем еще раз, медленно: маржу подняли до 25 процентов, проверки отменили. Дерегуляция действительно бывает двигателем развития. Вопрос лишь в том, чем она становится, когда правила рынка пишут те же люди, которые потом встречают производителей на полигонах и сидят в приемных заказчика. Ответ на этот вопрос сейчас, похоже, считает следствие, и считает в гривнах.

Конспирологи объясняют эту удивительную пластичность внешним управлением, Соросом и глобалистскими структурами, которые якобы через Цхакая "сопровождают" Федорова. Реальность скучнее и в то же время более интересна. Не нужно никаких глобалистов, чтобы объяснить человека, чьим товаром является не знание отрасли, а доступ к лицу, принимающему решение. Такая экспертиза действительно универсальна, потому что доступ не имеет отраслевой специализации. Неважно, что распределяет кабинет: таможенные режимы, приватизационные лоты или оборонные контракты. Важно, кто сидит в приемной номер два.

И здесь статус советника на общественных началах оказывается юридически гениальной конструкцией. Советник не проходит конкурс и спецпроверку, не подает декларации, не подписывает приказов и не фигурирует ни в одном документе. Вес решения ложится на чиновника, который поставил подпись. Советник в это время формирует объективное общественное мнение. Власть без подписи: вот настоящая специальность, в которой Цхакая за десять лет стал, безусловно, лучшим в Украине.

Теперь о том, почему этот вопрос перестал быть смешным. Сначала зафиксируем статус, чтобы никто не сказал, что мы пересказываем слухи: в феврале 2026 года Минобороны в ответ на запрос "Українських Новин" официально подтвердило Цхакая в перечне советников министра обороны. Издание тогда обратило внимание на красноречивую деталь: среди всех советников Федорова только один человек имел хоть какой-то боевой опыт, и это был не Цхакая.

Сегодня фамилия Цхакая возникает в материалах об ООО "Гурзуф Дефенс", производителе тяжелых беспилотников Heavy Shot. По имеющимся данным, следствие проверяет причастность советника экс-министра обороны Федорова и должностных лиц Минобороны к заключению соглашений, по которым в течение 2023-2025 годов компания получила контрактов более чем на 4,5 миллиарда гривен. Сразу зафиксируем: это версия следствия, подозрения публично никому не объявлены, и все фигуранты имеют право на собственные объяснения.

Но сама фактура поражает даже в сухом пересказе. Компания, под которую благотворительный фонд в 2022 году собирал деньги краудфандингом, потому что мощности позволяли выпускать десять аппаратов в месяц, за два года превратилась в получателя миллиардных контрактов. В открытых закупках при этом задокументировано только 84 миллиона, первый публичный контракт датирован октябрем 2024 года. Разница в пятьдесят раз прошла путями, которых в публичном пространстве не видно. Следствие, по имеющимся данным, насчитало завышение стоимости более чем на 900 миллионов гривен, договоры с ФОПами на 133 миллиона, среди владельцев которых студенты и пенсионеры, и сделки с фирмами с признаками фиктивности еще на 780 миллионов. А сами дроны, как утверждается, боятся дождя, долго заряжаются и нуждаются в увеличенном экипаже, то есть в лишних людях под обстрелом. Сама компания, кстати, на своем сайте утверждает ровно противоположное: Heavy Shot, по версии производителя, выдерживают "огонь противника, сложные погодные условия и интенсивные нагрузки". Где-то на пути между сайтом и фронтом эти характеристики теряются, и выяснить, где именно, теперь положено следователям.

Итак, подведем баланс эффективности универсального советника, трезво и без эмоций. В Грузии, внутри чужой жесткой системы: работающая налоговая служба, построенна на презумпции виновности плательщика. В Украине, за десять лет: сорвана реформа Одесской таможни, рабочая группа, которая не подала никакого предложения, вырван не тот дорожный знак, несостоявшаяся приватизация на 10 миллиардов, триллионы в недрах, которые так и остались в недрах, и презентации, презентации, презентации. Военные годы наконец-то добавили в резюме что-то измеряемое: более 30 актов дерегуляции, рынок дронов с маржой 25 процентов и без дополнительных проверок. Вот только вторую измеряемую цифру к этому результату дописывает следствие: 4,5 миллиарда гривен контрактов "Гурзуф Дефенс" и 900 миллионов вероятного завышения. Рынок открыли. Вопрос, для кого.

Знак на Хаджибейской дороге тогда был восстановлен быстро. Сколько будет стоить восстановление и кому придется за него расписываться, выяснят следователи. Потому что советник, как мы помним, никогда не расписывается. В этом, по сути, и заключается вся его универсальность.

Источник: пост в Facebook Олега Чеславского