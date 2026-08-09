"Пережил Гитлера, но не Кличко": как парк в Киеве оказался в эпицентре огромного скандала

Граждане выступили против решения местных властей

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Жители киевского микрорайона "Теремки" выступают против уничтожения местного сквера. По заявлению столичных властей, вырубка зеленых насаждений вызвана необходимостью прокладки новой теплотрассы в рамках подготовки к следующей зиме, которая может оказаться самой сложной во время большой войны.

Активисты вместе с другими гражданами протестуют против вырубки деревьев. Протесты начались еще в конце июля, после чего митинги стали проводить под КГГА (Киевская городская государственная администрация).

Протестующие требуют остановить вырубку леса и показать им проектную документацию. Кроме того, они критикуют мэра столицы Виталия Кличко.

По проекту теплотрасса должна была проходить вдоль улицы Теремковской, утверждают активисты

Сначала люди протестовали непосредственно в парке, а уже после перешли на Крещатик

На одном из плакатов протестующих можно заметить надпись "Пережил Сталина и Гитлера, но не Кличко". Это отсылка на долговечность сквера, где растут столетние деревья.

В Киеве протестуют против вырубки деревьев на Теремках/Фото: t.me/novynylive

В Киеве протестуют против вырубки деревьев на Теремках/Фото: t.me/novynylive

В КГГА сообщали, что удаление части деревьев на "Теремках" — это вынужденный шаг, необходимый для строительства новой тепловой сети для жилых массивов Теремки-1 и Теремки-2. Столичные власти назвали это важным инфраструктурным проектом, который должен повысить энергетическую устойчивость столицы и обеспечить бесперебойное теплоснабжение в условиях постоянной угрозы российских атак на критическую инфраструктуру.

8 августа на встрече с жителями заместитель Кличко, Петр Пантелеев, объяснил необходимость прокладки теплотрассы через парк на "Теремках" тем, что альтернативный вариант еще хуже. Основным препятствием для альтернативного варианта является необходимость перекопки дороги, что сделало бы невозможным движение транспорта. Валентин Мондриевский, заместитель мэра Киева по вопросам экологии, на встречу не приехал, так как находится в отпуске.

Не обошлось и без других скандалов — украинский волонтер и активист Сергей Стерненко 9 августа сообщил, что деревья на "Теремках" уничтожают с помощью техники, предназначенной ВСУ.

В КО "Київзеленбуд" опровергли слова Стерненко. Там отметили, что данная техника была куплена в Великобритании.

Парк Теремки на карте

Напомним, 8 августа в Киеве простились с основателем поискового отряда "Плацдарм" Алексеем Юковым. Он более 25 лет занимался поиском и возвращением тел погибших на войнах.