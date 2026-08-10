Суды идут, миллионы капают: фирма из расследования о киевском метро снова выигрывает тендеры

Что известно о скандальном подрядчике Киевского метрополитена и не только

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Компания "КБ "Теплоэнергоавтоматика", на сотрудничестве с которой "спалился" бывший руководитель киевского метро Виктор Брагинский , продолжает загребать деньги на государственных тендерах. Это та самая фирма, которую в свое время записали на балерину Татьяну Белецкую, вероятную тещу Кирилла Кривца, бизнес-партнера Брагинского.

Выводы судебной экспертизы подтвердили, что поставка кабелей компанией "КБ "Теплоэнергоавтоматика" в декабре 2022 года нанесла ущерб столичной подземке на 61 миллион гривен, но, несмотря на это, фирма продолжает выигрывать новые государственные тендеры на сотни миллионов гривен.

"Телеграф" рассказывает, что известно об этом токсичном подрядчике.

"КБ "Теплоэнергоавтоматика": фокусы с газовиками

На днях в системе Prozorro завершился свежий тендер от ООО "Оператор газотранспортной системы Украины" на строительство мобильной автономной газовой турбинной установки. Победу в нем одержала компания "КБ "Теплоэнергоавтоматика" с предложением в 55,2 миллиона гривен (без НДС). Эта закупка интересна по нескольким причинам.

Во-первых, она сразу попала в поле зрения ГАСУ. Ревизоры Госаудитслужбы официально начали мониторинг, поскольку были, цитируем: "Выявлены органом государственного финансового контроля признаки нарушения (нарушений) законодательства в сфере публичных закупок в информации, обнародованной в электронной системе закупок".

Второй примечательный момент – это бэкграунд самого победителя. Для компании "КБ "Теплоэнергоавтоматика" упомянутая закупка стала далеко не первым опытом освоения больших денег на стратегических газовых объектах. Ранее в ноябре 2024 года она уже выигрывала гигантский тендер "Оператора ГТС" на реконструкцию компрессорной станции по окончательной цене 1,185 млрд грн (без НДС).

Согласно договору, условия этого миллиардного контракта подрядчик должен был выполнить за 510 дней, то есть сдать объект в мае 2026 года. Однако в сроки не уложился. В результате были заключены дополнительные соглашения. Первое — относительно цены договора, которая, несмотря на заявления об "уменьшении", наоборот поднялась почти на 200 миллионов — до 1,387 млрд грн (без НДС). По второму дополнительному соглашению компании официально разрешили затянуть работы вплоть до марта 2027 года.

Объем денежных средств, полученный фирмой на государственных тендерах. Данные Youcontrol

Балерина, миллиарды и бегство за границу

Однако скандальную славу компания снискала благодаря совсем другому контракту — с КП "Киевский метрополитен". Речь идет о капитальном ремонте тоннелей Святошинско-Броварской линии, который по документам должен был проводиться без остановки движения поездов.

Заключенный 23 декабря 2022 года договор между киевским метро и ООО "КБ "Теплоэнергоавтоматика" на сумму 1,58 миллиарда гривен руководство метрополитена цинично засекретило, присвоив ему гриф "для служебного пользования". Ни о какой прозрачной конкуренции или открытых торгах речь не шла — подрядчика выбрали по непубличной процедуре, полностью спрятав детали закупки от системы Prozorro.

В марте 2024 журналисты Bihus.Info, которым удалось получить некоторые данные по этому контракту, разобрали его детали и выявили признаки многомиллионных нарушений. Кроме того, они заодно выяснили, что столичное метро сливало миллиарды не просто на какую-то первую попавшуюся фирму, а на компанию, записанную на народную артистку и балерину Татьяну Белецкую — вероятную тещу Кирилла Кривца , бизнес-партнера начальника метрополитена Виктора Брагинского.

Семейный подряд. Инфографика "Телеграфа"

Эффект от расследования журналистов оказался разрушительным: мэр Киева Виталий Кличко сразу объявил об увольнении начальника подземки, а сам Брагинский вскоре скрылся за границу по поддельной справке ВЛК. Впоследствии по изложенным фактам было начато досудебное расследование сразу по нескольким уголовным производствам.

Кабели для метро по тройной цене

Сейчас расследование разбилось на отдельные процессуальные треки. Первый масштабный эпизод расследуется в рамках базового криминального производства №12021100120000101, возбужденного столичными правоохранителями в отношении должностных лиц КП "Киевский метрополитен".

В нем, в частности, описано, как государственные миллиардные авансы на капитальный ремонт тоннелей Святошинско-Броварской линии превращались в теневой кэш. Судебная товароведческая и экономическая экспертизы четко показали: кабельно-проводниковую продукцию для метро покупали вдвое, а то и втрое дороже средних рыночных цен в Украине.

Цифры в материалах дела говорят, например, о том, что 1 километр "кабеля для станций АСБнлШнгд 3х240" в договорной документации прописали по цене 8,9 миллиона гривен (без НДС), хотя, по выводам экспертов, его реальная стоимость составляла лишь 2,45 миллиона. Другой "кабель для перекладывания перемычки между подстанциями АСБнлШнгд 3х120-10" загнали за 5,5 миллиона гривен за километр вместо рыночных 1,5 миллиона. Как следствие, только на этой закупке бюджет столицы потерял колоссальные 61,1 миллиона гривен.

Материалы дела

Другое смежное производство под №12025100120000116 напрямую касается как раз должностных лиц подрядчика ООО "КБ "Теплоэнергоавтоматика" и выводит следствие на его внутреннюю кухню. По версии правоохранителей, ключевой организатор кабельной схемы — заместитель главного инженера компании. Если судить по данным портала "Судебная власть", этим человеком является Андрей Гайдаенко.

Из фабулы уголовного производства следует, что свой пост он занимал не просто так, ведь одновременно является зятем совладельца фирмы. Поскольку на портале "Судебная власть" рядом с фамилией Гайдаенко упоминается в качестве обвиняемого Кирилл Кривец, вероятно, речь идет именно о нем (по данным системы YouControl, именно Кривцу сейчас принадлежат 95% ООО "КБ "Теплоэнергоавтоматика" после того, как балерина Белецкая вышла из числа учредителей в январе 2025 года).

По версии следствия, Гайдаенко, пользуясь влиянием, провернул сделку через фирму-прокладку ООО "ТАМЕРЛАЙН", которой мгновенно перечислили 107,7 миллиона гривен полученного от метрополитена аванса для дальнейшего вывода денег в теневой сектор экономики.

Похоже, что для главных фигурантов этой схемы от ООО "КБ "Теплоэнергоавтоматика" история вышла на финишную прямую. Досудебное расследование полностью завершено, а официальный обвинительный акт по ч. 5 ст. 191 УК Украины (завладение имуществом в особо крупных размерах организованной группой в условиях военного положения) уже передан на рассмотрение суда, где фигурантам грозит до 12 лет заключения с конфискацией имущества. Ближайшее судебное заседание назначено на 25 августа 2026 года.

Рассмотрение дела в Соломенском районном суде г. Киева назначено на 25 августа 2026 года

Куда пошли государственные деньги?

И вот, несмотря на весь этот откровенный коррупционный шлейф, суды и разоблачения, компания "КБ "Теплоэнергоавтоматика" продолжает спокойно чувствовать себя на государственных торгах. Вместо полной изоляции подрядчика, государство продолжает исправно кормить его миллионами. И примером этому не только свежий тендер от ООО "Оператор ГТС Украины".

Самое абсурдное то, что "подкармливать" подрядчика продолжает и пострадавший от его сделок Киевский метрополитен. Уже после материала Bihus.Info и громкого увольнения Виктора Брагинского, сам КП "Киевский метрополитен" заключил с этой фирмой новый контракт на сумму более 20 миллионов гривен. Расчет организаторов циничен: пока нет окончательных судебных приговоров, Национальное агентство по предотвращению коррупции (НАПК) по закону просто не видит в таком положении дел никаких проблем и выдает компании чистые справки для Prozorro.

Суды идут, миллионы капают. Инфографика "Телеграфа"

Между тем бывший глава метрополитена Виктор Брагинский до сих пор официально находится в розыске МВД. Правоохранители обвиняют его в служебной халатности, повлекшей за собой разрушение участка тоннеля между станциями "Демиевская" и "Лыбидская", незаконном обогащении с элитной недвижимостью родственников, а также в организации нелегальной эвакуации из Украины на основании купленной "липовой" справки ВЛК о вымышленной болезни.

Виктор Брагинский в розыске МВД

Сколько еще продлится этот театр абсурда, когда одни фигуранты будут избегать наказания, потому что вовремя сбежали из Украины, а другие продолжают спокойно осваивать стратегические бюджеты, — вопрос открытый.

"Телеграф" готовит официальные запросы в правоохранительные органы, с требованием объяснить лояльность к такому положению дел. В ближайших публикациях мы также намерены исследовать имущество всех участников упомянутых махинаций, чтобы понять, куда именно могли пойти государственные деньги. Не переключайтесь.