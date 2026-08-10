Мама дарит миллионы после обысков: как семья известного судьи попала в громкий скандал

Замглавы Тернопольского суда стал "миллионером на подарках" и "испанских легендах"

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Пока украинское общество надеется на очищение судебной власти, в Тернополе разворачивается настоящая "магическая" история обогащения. Местный судья Петр Бабьюк демонстрирует феноменальную удачу: за считанные месяцы 2026 года его активы пополнились элитной недвижимостью и денежными подарками на сумму, превышающую десятилетний доход среднестатистического украинца.

Но за каждым успешным судьей стоит… щедрая мама?

Удачливый судья и "дождь" из недвижимости

Главный герой сюжета о стремительном увеличении активов – Петр Михайлович Бабьюк, заместитель главы Тернопольского окружного административного суда. Вся его карьера связана с этим учреждением, где он с 2010 года и по сей день прошел путь от обычного судьи до руководящих должностей.

Судья Петр Бабьюк

В родном городе Бабьюк известен рассмотрением резонансных дел. В частности, именно он в ноябре 2024 года отказал в восстановлении в должности экс-главе Тернопольского облсовета Михаилу Головко. Интересно, что сам бывший чиновник этот вердикт обжаловал, однако без успеха, а уже через несколько месяцев был приговорен к 9 годам лишения свободы за вымогательство взятки.

Однако на фоне такой профессиональной бескомпромиссности имущественное досье Петра Бабьюка периодически вызывает вопросы. Громче всего они прозвучали в 2019 году во время квалификационного оценивания, когда Общественный совет добродетели обратил внимание на несоответствие состояния отца судьи Михаила Бабьюка его официальным доходам. При заработанных 122,3 тыс. грн за пять лет Бабьюк-старший потратил на 1 млн грн больше, на который приобрел квартиру в Тернополе на двоих с внучкой, автомобиль Volkswagen Touran и подарил сыну 200 тыс. грн.

Объяснение относительно происхождения средств

Судья тогда защищался легендой об "испанской теще", которая более 20 лет работает за границей и якобы помогла с покупкой доли жилья. А обновление автопарка объяснил продажей другой машины. Относительно особняка в Байковцах площадью 388 кв. м, который Петр Бабьюк получил в подарок от матери Марии Бабьюк еще в 2010-м, объяснил: родители строили его самостоятельно в течение двадцати лет. Эти объяснения Высшая квалификационная комиссия судей приняла и решила, что Бабьюк соответствует занимаемой должности.

Однако уже в 2026 году на судью неожиданно пролился дождь из подарков родственников.

Только за один день, 31 марта, Мария Бабьюк презентует сыну-судье "подарок не в денежной форме" общей стоимостью 8,7 млн грн. Этот дар включал квартиру в Тернополе площадью 200 кв. м и гараж на 80,7 "квадратов".

Информация о подарке. Скриншот декларации

Уже через несколько дней, 4 апреля, мать делает следующий жест – дарит сыну долю в апартаментах в Трускавце (Львовская область) площадью 52,4 кв. м. Стоимость этого презента оценена в 1,4 млн грн (в целом недвижимость стоит 2,9 млн грн).

Информация о подарке. Скриншот декларации

30 июля отец судьи дарит ему 400 тыс. грн наличными, а уже на следующий день служитель Фемиды почти всю сумму тратит на приобретение земельного участка площадью 1509 кв. м в селе Исаковцы Хмельницкой области.

Информация о подарке. Скриншот декларации

От фальшивых дипломов к бизнесу на уклонистах?

Кто же эти щедрые родители-дарители? О Михаиле Мартыновиче Бабьюке информации в открытых источниках мало, а данные о любом успешном бизнесе отсутствуют. Однако в судебных реестрах можно встретить решение о судебном споре с "Дельта Банком", в котором у Бабьюка-старшего с 2014 года "завис" депозит в 400 тыс. грн.

Кроме того, в июле 2026 года — за четыре недели до наличного презента сыну Бабьюк-старший приобрел земельный участок площадью 586 кв. м в Тернопольском районе.

Мария Петровна Бабьюк – наоборот очень известна, ведь много лет возглавляет Галицкий профессиональный колледж им. В. Черновола и была депутатом Тернопольского горсовета от ВО "Свобода". В общей сложности мать судьи имеет неплохие доходы от своей деятельности, например в 2025 году получила 1,17 млн грн – в сумме зарплата, пенсия, проценты и поступления от сдачи в аренду имущества.

Мать судьи и директор колледжа Мария Бабьюк

При этом на щедрые подарки сыну Мария Бабьюк ничего не потратила, но фактически передала ему в собственность то имущество, которое покупала в 2021 и 2008 годах. Почему тогда решила от него избавиться именно сейчас? Ответ, возможно, в том, что Галицкий профессиональный колледж оказался под пристальным вниманием Государственного бюро расследований из-за подозрений в присвоении бюджетных средств.

Детективы установили, что в учебном заведении в течение 2023-2025 годов могла работать схема "брони" от мобилизации. В колледж фиктивно устроили 15 мужчин призывного возраста на должности преподавателей и мастеров производственного обучения на 0,75 ставки. Практически они на работе не появлялись, но статус педагогов давал им законную отсрочку от армии. Наиболее пикантная деталь: заработную плату этих "мертвых душ", по данным ГБР, присвоило руководство колледжа.

Описание преступной схемы. Фрагмент судебного определения

Хотя в судебных постановлениях в уголовном производстве фамилии фигурантов скрыты за идентификатором типа "особа_4", официальные документы подтверждают: Галицкий профессиональный колледж много лет возглавляет именно Мария Бабьюк. И по совпадению одаривать сына-судью имуществом она начала через три недели после обысков ГБР в учебном заведении и по месту жительства возможных участников схемы.

Эта история выглядит еще интереснее, если вспомнить "старые грехи" директора. В 2018 году прокуратура направила в суд обвинительный акт за использование поддельных дипломов кандидата наук. Ведь эти документы в течение 18 лет позволяли Бабьюк получать надбавки к зарплате за научную степень. Фактически Фемида подтвердила акт махинаций, однако наказать директора не смогла – в ноябре 2020 года Тернопольский горрайонный суд закрыл производство в связи с истечением сроков давности. Таким образом, Мария Бабьюк продолжила руководить учебным заведением и вот снова оказалась в эпицентре скандала.

"Частное право": позиция семьи Бабьюк и этический тупик

Редакция "Телеграфа" обратилась с запросами о комментариях как к заместителю председателя Тернопольского окружного административного суда Петру Бабьюку, так и к его матери Марии Бабьюк. Мы просили высказать позицию о причинах дарения недвижимости на сумму более 10 млн грн, а также не связана ли эта щедрость с интересом правоохранителей к Галицкому профессиональному колледжу имени В. Чорновила. И главное, о существовании "уклонистской схемы" в учебном заведении.

Судья Петр Бабьюк в ответе подтвердил приобретение права собственности на имущество, однако отметил: недвижимость находилась в собственности семьи около 20 лет и была куплена еще до его назначения судьей, а оценка 2026 года просто "в десятки раз" выше начальной. Источником доходов отца-пенсионера судья назвал многолетнюю работу бухгалтером, руководителем отделения страховой компании и 30-летним выращиванием сельхозпродукции на собственных участках.

Срочность подарков Петр Бабьюк объяснил исключительно "семейными обстоятельствами": преклонным возрастом родителей и продолжительной тяжелой болезнью матери. Он также подчеркнул, что его мать не является подозреваемой по уголовным делам, а он сам выполнил требования закона о декларировании изменений в имущественном состоянии.

Администрация колледжа в лице Мария Бабьюк направила нашей редакции официальные письма, в которых изложили свое отношение к событиям. Правда, перед этим сразу запросила подтверждение подлинности запроса и полномочий главного редактора, поскольку электронный адрес для запросов не был указан в открытых реквизитах на сайте.

А позиция учебного заведения и его руководительницы свелась к следующему:

1. Тайна следствия. Как руководитель учебного заведения Мария Бабьюк отказалась комментировать дело о "фиктивных преподавателях", ссылаясь на ст. 222 УПК Украины (недопустимость разглашения сведений досудебного расследования) и конституционную презумпцию невиновности.

Ответ администрации колледжа

2. Подарки – это личное. Мария Бабьюк отмечает, что договоры дарения в пользу сына являются "реализацией ее частных прав" согласно Гражданскому кодексу и никоим образом не связаны с ее профессиональной деятельностью или уголовным производством.

3. Конфискация не предусмотрена: Директор назвала предположение редакции, что за подарками стоит попытки спасти имущество от вохможной конфискации "юридически несостоятельными". Ведь ч. 4 ст. 191 УК Украины не предусматривает конфискацию имущества как вид наказания.

Ответ Марии Бабьюк

Однако здесь кроется определенная юридическая манипуляция. Хотя в 4-й части этой статьи конфискация как основное наказание действительно отсутствует (норму убрали в 2022 году) закон разрешает прокурорам по таким делам заявлять гражданские иски о возмещении ущерба государству.

Более того, если следствие установит большие масштабы хищений или прийдет к выводу, что имуществом завладела организованная преступная группа, то дело могут переквалифицировать на 5-ю часть ст. 191. В этом случае конфискация обязательна.

Таким образом, совпадение во время обысков и переписывание имущества на сына все же вызывает обоснованные вопросы к настоящей цели этих подарков.

Несмотря на то, что до приговора суда действует презумпция невиновности, сам факт расследования актуализирует серьезный конфликт интересов и нравственный вызов. Петр Бабьюк как заместитель председателя суда, в котором рассматривают дела против государственных органов и должностных лиц, оказался в сомнительной ситуации. Ведь возникает закономерный вопрос: совместимо ли осуществление правосудия именем Украины на фоне получения в собственность активов от лица, которое может быть причастно к организации схемы уклонистов и хищения бюджетных средств?