Смотрите на глаза и жабры: как за несколько секунд выявить испорченную скумбрию в магазине

Несколько деталей помогут не ошибиться с выбором

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Даже замороженную скумбрию можно проверить на свежесть еще до покупки. Для этого достаточно обратить внимание на несколько внешних признаков, которые помогут избежать некачественного продукта.

На что именно стоит смотреть, какие изменения свидетельствуют о порче рыбы и почему состояние глаз и жабр является одним из главных показателей качества, в эксклюзивном комментарии "Телеграфу" рассказала заведующая кафедрой товароведения и фармации Государственного торгово-экономического университета Елена Сидоренко.

Глаза — один из главных показателей свежести

По словам Елены Сидоренко, эти рекомендации актуальны прежде всего для скумбрии, которая продается в замороженном виде как базовый продукт, а также для уже обработанной, в частности соленой рыбы. Эксперт советует прежде всего обратить внимание на глаза рыбы.

"Глаза не должны быть впалыми. Не всегда их можно хорошо рассмотреть, но самой впадины быть не должно. Они не должны быть кровянистыми или мутными — только прозрачными и блестящими", — пояснила она в комментарии "Телеграфу".

Какими должны быть жабры

Еще один важный признак свежести — цвет жабр. Именно они, по словам эксперта, быстро реагируют на порчу продукта.

"Жабры должны быть ярко-красными или розово-красными. Ни в коем случае не бурыми, не серыми, не серо-зелеными, не черными или черно-зелеными. Они не должны быть темными", — подчеркнула Елена Сидоренко.

Как выбрать свежую скумбрию | Инфографика ИИ "Телеграф"

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