Без денег и аккаунта через один клик: 5 схем мошенников в Telegram, на которые покупаются даже опытные

Блогер назвал ТОП-5 способов, которыми мошенники охотятся за доверчивыми гражданами

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Украинцы могут стать жертвой мошенников в Telegram, даже не догадываясь об этом. Однако этого нельзя избежать, если знать основные схемы злоумышленников в сети.

Об этом пишет блоггер Макс Маршал в Facebook. По его словам, мошенники используют как классические, так и очень изощренные схемы.

Блогер подчеркнул, что Telegram сейчас — это не просто мессенджер, это некий дикий "рынок мошенничества из 90-х", где в каждом "переулке" вас хотят обмануть. На практике оно работает следующим образом:

"Голосовалки" за "детей" (Классика "развода")

Представьте, пишет вам старый друг, с которым сто лет не виделись, и просит проголосовать за племянницу в конкурсе рисунков. Вы, как добрый человек, тыкаете на ссылку — и аккаунт уже у мошенников, и по нему спам-рассылка по вашим контактам с просьбой дать денег до зарплаты.

"На практике это работает так: Telegram просит "подтвердить лицо" через код. Как только вы ввели тот код из СМС — все, вы вылетели из своего аккаунта, а мошенники уже рассылают такую же х*рню вашим контактам. Совет от души: Видите "проголосуй" — шлите лесом или звоните другу через другие каналы. Скорее всего, его уже "угнали", — отметил блоггер.

Халявные деньги от государства (Ловушка для бедных)

А знаете ли вы, что "помощь" в Telegram — это в 99% случаев просто способ скачать деньги с вашей карты? Рисуют канал, один в один как "Дія", пишут о выплатах по 6500 грн. Вы заходите, вводите номер карты и CVV-код.

"Друзья, ну какой CVV-код для получения денег? Это же мина замедленного действия: ввел — и через минуту на карте ноль. Как не попасться? Государство не раздает бабло в чатах. Только официальное приложение", — указал Маршал.

"Друг в беде" ("Развод" на доверии)

Это самая опасная схема, потому что бьет по эмоциям. Создают клон аккаунта ваших мамы/брата/свата, ставят то же фото и пишут: "Выручай, попал в ДТП, надо 5 тысяч до вечера".

"Мало кто знает: Мошенники просто копируют имя, а никнейм меняют на одну букву. Вы в панике даже не смотрите, что там вместо "o" стоит "0" Что делать? Перед тем как бросать деньги, наберите этого человека. Если говорит "Какое ДТП, я борщ ем" — значит, вас хотели "кинуть", — объяснил блоггер.

Бесплатный Premium (Сыр в мышеловке)

Вот как мошенники обманывают жертву: прилетает подарок – "Telegram Premium на год бесплатно". Ну кто же откажется от такого предложения?

"На самом деле это означает: Никакого премиума не будет. Будет фишинговая страница, где вы сами отдадите ключи от квартиры, где деньги лежат. Запомните: Telegram НЕ ДАРИТ премиумы просто так через ссылки. Это развод для наивных", — подчеркнул Маршал.

Крипто-гуру (Финансовая яма)

Никогда не несите деньги "трейдерам" из Telegram, за "сигналы для торговли", пока не готовы эти деньги просто сжечь.

"Обещают "икс иксов" и золотые горы, вы бросаете им 100 баксов, вам рисуют в боте, что там уже 1000. А чтобы вывести — "докинь еще 200 на комиссию". Это же развод чистой воды! Вы просто кормите орду бездельников", — отметил Маршал.

Как не попасть на крючок мошенников?

Блогер также рассказал, как избежать попадания в сети мошенников. По его словам, для этого необходимо:

Двухфакторная аутентификация. Задайте пароль на вход, кроме СМС. Без него ваш аккаунт – это проходной двор.

Периодически завершайте сеансы в настройках Telegram. Зайдите в настройки, посмотрите "Устройства". Если там висит какой-то "Xiaomi из Мухосранска", а у вас iPhone — выключите его.

Не будьте слишком добры. В интернете доброта часто вылезает боком через кошелек.

"Этот пост отражает личное мнение и не направлен на оскорбление кого-либо. Прошу понимать контекст. Это критика идей, а не людей. Материал предназначен для конструктивной дискуссии", — резюмировал блоггер.

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