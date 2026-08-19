Журналистка Юлия Кириенко-Меринова раскрыла необходимость пересмотра вопроса применения техники, в частности роботизированной, на поле боя

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А напомните, когда мы решили, что НРК является подходящим средством для эвакуации раненого?

А еще когда мы решили, что нам не нужна бронетехника для этой процедуры. Потому что слишком дорого?

После вчерашнего текста, что НРК не панацея, который я написала, мне показали статистику эвакуации раненых с поля боя за полгода. Так нельзя, люди. Так НЕЛЬЗЯ!!!

Давайте по порядку.

Видео, где командир роты CODE.92 самостоятельно спасает раненых на пикапе, не отменяет его героизм. И он заслуживает за это награду.

Но именно это видео обнажает проблему – НРК не подходящее средство для эвакуации живых.

Я понимаю, что после произошедшего зимой скандала с дефицитом НРК была политическая воля сначала купить 25 тыс для фронта (заявил тогдашний министр обороны Федоров). Затем увеличили цифру вдвое, по инициативе Президента.

Контакты есть. НРК понемногу уходят на фронт. Поставки идут медленнее необходимости: предприятия загружены государственными, волонтерскими и прямыми заказами. К осени даже 20 тысяч полноценно не закроют фронт.

Но контакты на броню, которая может справиться с эвакуацией, остановили, говорят мне некоторые производители.

Ибо на все деньги купили дронов разных типов? Так выходит?

Чтобы мы видели много видео горящих Wildberies? Соглашусь, это красиво. И немного дает надежду на желанную победоньку.

Но если мы усиливаем одну ветвь, то почему за счет другой? И наши раненые на поле боя остается БЕЗ возможности быть спасенными?

Простая математика. Но то, что человеческая жизнь бесценна, держим в голове, пока считаем.

К примеру: бронемашина Novator – 12 млн грн. Varta — 20 млн грн.

Дорого?

А платить 15 млн за погибшего воина разве не дорого государству? Только одна эвакуация на этой машине оправдает их покупку.

НРК тоже нужны. Но для доставки провизии в окопы. Где и воздушный дрон тоже справляется. Но когда больше вариантов для такой миссии, то растет положительная результативность.

Вместе с тем НРК подходят для эвакуации тел погибших.

Но если мы хотим эвакуировать раненых, то НРК должен быть защищен!! О тестировании комплекса защиты для авто и НРК я писала накануне. Но до масштабирования еще долго и дорого. И там с назначением ответственного генерала пока вопрос. Над этим проектом активной защиты, напомню, работал Лебеденко. Сейчас его хотят отставить, потому что командой не вышел. Он из предшественников.

Сейчас мы теряем время.

Вопрос не стоит радикально: "либо дроны, либо броня". Вопрос в приоритетах: если декларируем о ценности жизни солдата, то это должен быть не лозунг для успокоения соцсетей. А реальные действия, в которых заказ дронов (наземных и воздушных) идет в одном пакете, что и броня для фронта, а не вместо нее.

Источник: Facebook Юлии Кириенко-Мериновой