В РФ разбился один из главных козырей: сколько Ту-95МС еще осталось и делают ли новые (фото, видео)

Кадры с места крушения уже появились в сети

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Во вторник, 29 сентября, в селе Красноярово Амурской области разбился российский военный самолет Ту-95МС, который является крайне важным для РФ. С помощью него он может запускать ракеты издалека. Однако, как оказалось, осталось таких самолетов у врага не так уж и много, а с производством большие проблемы.

По предварительной информации, на борту находились семь военных — шестеро из них погибли, один выжил и находится в больнице. Однако эти данные в настоящее время не потдверждены.

Самолет якобы упал в безлюдной местности во время выполнения учебно-тренировочного полета. Но как сообщают мониторинговые каналы, он был снаряжен крылатыми ракетами и осуществлял передислокацию на аэродром "Оленья".

Кадры с места происшествия уже публикуют в социальных сетях.

Известный блогер, военный журналист, писатель и военнослужащий ВСУ Серж Марко (Александр Карпюк) на своей странице в Facebook отметил, что уничтожение такого самолета как Ту-95МС приравнивается к уничтожению корабля-ракетоносца.

"И при этом это гораздо более ценное и дефицитное средство. И сделать такой заново невозможно", — сказал он.

Ту-95МС — что о нем известно и сколько их в РФ

Ту-95МС является одним из ключевых самолетов российской дальней авиации, поскольку это носитель крылатых ракет большой дальности. Он может запускать ракеты издалека, оставаясь за пределами большей части украинской ПВО.

Этот военный самолет является платформой для запуска ракет Х-55/Х-555, а модернизированные машины могут применять более новые Х-101. Их Россия использует для ракетных ударов по Украине.

Характеристики:

Экипаж — 7 человек.

Длина — 49,09 м.

Размах крыльев — 50,04 м.

Максимальная взлетная масса — 185 тыс.

Максимальная скорость — 830 км/ч.

Боевая нагрузка — до шести крылатых ракет Х-55/555 во внутренней барабанной установке.

Боевой радиус его действия: 6500 км,

Дальность полета: 13 тыс. км.

Согласно данным исследовательского проекта Russian Nuclear Forces, по состоянию на январь 2026 года у России было 42 Ту-95МС.

Харктеристики Ту-95МС. Инфографика: "Телеграф" / ИИ

Сколько Ту-95МС удалось уничтожить

7 — в ходе "Паутины" и еще 1 — на "Энгельсе" в июле 2026 года.

Уничтоженный Ту-95СМ в ходе операции "Паутина". Фото: AviVector / Telegram

Напомним, СБУ 1 июня 2025 года СБУ провело сенсационную массированную операцию "Паутина" против российской стратегической авиации. Только по предварительным данным, более 40 стратегических самолетов армии РФ были повреждены. Атаковано несколько авиабаз в разных уголках России – аэродромы "Белая", "Оленья", "Дягилево" и другие. В спецслужбе рассказали, что операцию готовили полтора года.

В результате удара по военному аэродрому "Энгельс-2" в июле 2026 года в Саратовской области РФ стратегический бомбардировщик Ту-95 разломан на две части. Это подтверждают спутниковые снимки.

Уничтоженный Ту-95МС в июле 2026. Фото: AviVector / TelegramAviVector / Telegram

Может ли Россия сейчас строить новые Ту-95МС

В РФ в настоящее время не могут воспроизводить новые самолеты Ту-95МС, поскольку серийное производство этих самолетов было полностью завершено в 1992 году, а технологическая линия, документация и кооперация предприятий утеряны.

К тому же, сложность заключается в произведстве двигателей НК-12 и других уникальных узлов. Эти процессы требуют цепочки заводов, значительная часть которой осталась за пределами России или прекратила профильную работу.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что Россия потеряла два важных самолета "в честь" Дня флага Украины.