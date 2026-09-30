Теща нардепа, бывший чиновник и известные предприниматели: кто за время войны купил люксовые Aston Martin

Список украинских владельцев премиальных авто британской марки

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За время большой войны в Украину завезли и впервые зарегистрировали 66 автомобилей марки Aston Martin (далее по тексту упоминаются в том числе те авто, которые были перерегистрированы на новых владельцев). Среди владельцев элитных автомобилей – автомобильные компании и известные предприниматели. Часто такой транспорт оформляют на общества с ограниченной ответственностью, например, на крупные аграрные предприятия или фирмы, принадлежащие успешным бизнесменам.

Также за последние несколько лет Aston Martin пополнили автопарки тещи нардепа, супруги депутата горсовета и партнера беглого олигарха, крупных аграриев. Фактически это лакмусовая бумажка, которая показывает, кто на сегодняшний день имеет наибольшие финансовые возможности в Украине. Пока в этом перечне нет представителей милтека, вероятно, их заработки в скором времени также конвертируются в элитные автомобили и недвижимость.

Подробнее о владельцах элитных автомобилей в Украине читайте в материале "Телеграфа".

Главное:

"Телеграф" эксклюзивно получил список владельцев Aston Martin в Украине. Новейшие суперкары 2026 года (в частности, Aston Martin Vanquish стоимостью более полумиллиона долларов) оформляют через финансовый лизинг компаний, принадлежащих бизнесмену и акционеру "Банка Альянс" Александру Сосису.

Новейшие суперкары 2026 года (в частности, Aston Martin Vanquish стоимостью более полумиллиона долларов) оформляют через финансовый лизинг компаний, принадлежащих бизнесмену и акционеру "Банка Альянс" Александру Сосису. Элитные кроссоверы покупают не только для бизнеса, но и регистрируют на родственников действующих и бывших народных избранников – например, автомобиль оформили на 68-летнюю тещу нардепа от "Батькивщины" Олега Мейдича, а также на жену экс-депутата Хмельницкого горсовета Александра Кизляра , в декларации которого нашло нарушения НАПК.

, в декларации которого нашло нарушения НАПК. В собственности бизнесмена Александра Тисленко, которого НАБУ подозревает в миллионных взятках бывшему главе "Укравтодора" Славомиру Новаку, остается эксклюзивный Aston Martin DBS 2008 года.

бывшему главе "Укравтодора" Славомиру Новаку, остается эксклюзивный Aston Martin DBS 2008 года. Одесский бизнесмен Сергей Фролов, занимающийся оптовой торговлей зерном, собрал целый автопарк общей стоимостью около 1,3 млн долларов, дополнив его новейшим кроссовером Aston Martin DBX707.

дополнив его новейшим кроссовером Aston Martin DBX707. Дорогие британские авто оформляют на структуры с орбиты влиятельных олигархов и крупных фармдистрибьюторов, таких как ООО "Струм Трейд" из группы Дмитрия Фирташа или компании совладельца "БаДМ" Игоря Суходольского.

Кто купил Aston Martin: известные (и не очень) имена

Всего в стране зарегистрировано пять Aston Martin 2026 года выпуска. И среди владельцев таких машин громких имен нет. К примеру, Aston Martin DBX S (2026) в мае зарегистрировал житель Черновицкой области Иван Моцак. Такой автомобиль может стоить около 300 тысяч долларов.

Моцак с 2021 года зарегистрирован как ФОП с основным видом деятельности "Другие виды образования". Значительно более дорогой автомобиль в апреле оформили на ООО "Персональный украинский лизинг". Речь идет об Aston Martin Vanquish 2026 года, стоимость которого может превышать 500 тыс. долларов. Эта компания занимается финансовым лизингом, а среди ее видов деятельности также отмечена торговля автомобилями.

Поскольку фирма предлагает долгосрочную аренду с обязательным выкупом транспортного средства, вполне возможно, что элитной машиной уже пользуется один из ее клиентов. Владельцем ООО является акционер "Банка Альянс" Александр Сосис. Остальные автомобили 2026 года оформили на официального импортера и представителя бренда в Украине — компанию "АВТ Бавария".

Среди новоиспеченных владельцев элитного автомобиля также есть 68-летняя теща нардепа Наталья Мушеманская.

Одним из Aston Martin владеет Наталья Мушеманская - теща нардепа от "Батькивщины" Олега Мейдича. Скриншот YouControl

Ее дочь Татьяна – жена народного депутата от "Батькивщины" Олега Мейдича. Aston Martin DBX 2022 года оформили на пенсионерку в феврале 2026-го. Такая машина стоит около 175 тысяч долларов. Вероятно, ранее этот автомобиль принадлежал связанной с Мейдичем фирме "Иноверс Груп".

Олег Мейдич с женой. Фото: Суспільне

Согласно декларации, Мейдич – миллионер. Связанные с ним предприятия работают в сфере предоставления охранных услуг, производства и торговли молочными и мясными продуктами.

Целый автопарк элитных автомобилей собрал 70-летний бизнесмен из Одессы Сергей Фролов. Кроме нескольких ООО, на мужчину также оформлен ФОП с основным видом деятельности "посредничество в торговле сельскохозяйственным сырьем". В собственности Фролова находятся:

Rolls-Royce Cullinan (2019) – стоит до 350 тыс. долларов (оформлен в ноябре 2020 года);

Bentley Bentayga (2020) – до 230 тыс. долларов (оформлен в августе 2020 года);

Ferrari F12 Berlinetta (2013) – до 240 тыс. долларов (оформлен в октябре 2013 года);

Land Rover Range Rover (2023) – до 190 тыс. долларов (оформлен в апреле 2023 года);

Aston Martin DBX707 (2022) – около 260 тыс. долларов (оформлен в апреле 2026 года).

Общая стоимость такого автопарка может достигать 1,3 млн долларов. Фролов занимается оптовой торговлей зерном. В 2009-м он построил элеваторный комплекс "Бориваж", а до этого занимал должность гендиректора одноименного терминала. Кроме того, ему принадлежит венчурный фонд ЗНИКИФ "Рокстон".

В январе 2026 года Aston Martin DBX 2023 года купила Оксана Кизляр из Хмельницкого. "Телеграфу" удалось найти объявление о продаже этого автомобиля: цена составляла 185 тыс. долларов. Муж Оксаны — Александр Кизляр, который в мае этого года отказался от мандата депутата Хмельницкого городского совета (баллотировался от "Батькивщины").

Aston Martin DBX 2023 года

В конце прошлого года НАПК выявило в его декларации признаки недостоверных сведений более чем на 38,8 млн грн. В частности, чиновник не смог подтвердить законность происхождения более 25,1 млн грн, а также "забыл" задекларировать собственный доход на сумму более 12 млн грн, полученный из неустановленных источников и использованный на приобретение движимого и недвижимого имущества.

Значительно более дорогую модель – Aston Martin DBX 707 2023 года – оформили на ООО "Струм Трейд" в апреле 2024-го. Такой автомобиль может стоить от 250 тыс. долларов. Согласно данным YouControl, "Струм Трейд" входит в группу олигарха Дмитрия Фирташа. Официально компания оформлена на Игоря Воронина, бывшего председателя правления "УкрГаз-Энерго". В 2017 году, как сообщали СМИ, Воронин лично приезжал поддержать Фирташа на суде в Австрии.

Кто еще владеет Aston Martin: успешные бизнесмены и фигуранты НАБУ

В прошлом году Aston Martin DBX 707 2023 года также оформили на ООО "Прологис". Почти одновременно на эту же компанию зарегистрировали Land Rover Range Rover 2024 выпуска (его стоимость может составлять около 200 тыс. долларов). ООО принадлежит Игорю Суходольскому – соучредителю и директору по развитию фармацевтического дистрибьютора "БаДМ". Доля этой компании на украинском рынке составляет около 40%.

Свой Aston Martin есть и у одной из крупнейших агрокомпаний Украины – "МХП", принадлежащей миллиардеру Юрию Косюку. Зеленый Aston Martin DBX в 2023 году оформили на предприятие еще три года назад. Тогда такой автомобиль мог стоить около 150 тысяч долларов.

Известные владельцы Aston Martin. Инфографика "Телеграфа"

В то же время это не самый дорогой автомобиль этой марки, которую покупали представители бизнеса. К примеру, Aston Martin DBX707 2024 года, стоимость которого составляет около 340 тыс. долларов, в прошлом году оформили на компанию "Буд.Инвест.Проект". Она имеет трех владельцев: Андрея Заику (41%), Дмитрия Козлова (41%) и Марину Чирву (18%). С мая 2015 года по февраль 2017 Андрей Заика возглавлял Государственную экологическую инспекцию Украины.

Сейчас вместе с Козловым и Чирвой он является совладельцем группы компаний "Новий Зір – Ексімер". Они работают в медицинской сфере и объединяют сеть офтальмологических центров "Новий Зір", клиник "Ексимер", а также сеть медицинских коворкингов "Кабимед".

Ранние модели автомобилей могут стоить не меньше современных. К примеру, бизнесмен Александр Тисленко владеет Aston Martin DBS в 2008 году еще с 2009-го. В Украине такой транспорт стоит около 185 тыс. долларов, причем предложения на рынке появляются редко.

Если же заказывать Aston Martin DBS 2008 года с европейских аукционов самостоятельно, базовая ставка без учета растаможки и доставки может стартовать от 170 тыс. долларов.

Тисленко является фигурантом громкого дела НАБУ, которое уже несколько лет рассматривает Высший антикоррупционный суд. По версии обвинения, бизнесмен давал взятки тогдашнему главе Госагентства автомобильных дорог Славомиру Новаку. Впоследствии Новак вернулся в родную Польшу, где был задержан за создание преступной группировки. Правоохранители подсчитали, что только Тисленко успел передать Новаку около 600 тыс. долларов взяток.

Эти средства, как считает следствие, помогли принадлежащей Тисленко компании "Альтком" выиграть тендер на ремонт участков дороги М-05 Киев – Одесса, финансировавшийся за счет кредита ЕБРР.

Рынок элитных авто во время полномасштабной войны демонстрирует интересную тенденцию: несмотря на экономические вызовы и кризис, парк суперкаров в Украине продолжает пополняться эксклюзивными моделями. Покупателями таких машин чаще всего выступают не только крупные предприниматели и агрохолдинги, но и родственники политиков, бывшие чиновники или фигуранты антикоррупционных расследований.

Подробнее о владельцах элитных автомобилей читайте в следующих публикациях. Продолжение следует…