Стало известно еще об одной погибшей в Киеве. Россия атаковала столицу и область (фото)

Россия продолжает круглосуточный террор столицы

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В ночь на среду, 30 сентября, Россия атаковала Киев реактивными дронами и баллистикой, в результате вражеских обстрелов есть последствия в Святошинском, Голосеевском, Оболонском и Подольском районах. Известно о двух погибших.

Обновлено 7:25 Стало известно о погибшей женщине, — КГВА. Число жертв возросло до двух человек, еще четверо пострадали.

О погибшем сообщает КМВА, по состоянию на 6:07 известно уже о четырех пострадавших. Как сообщил мэр Киева Виталий Кличко, в Святошинском районе повреждено около 10 частных домов, возник пожар. В Оболонском районе возгорание в здании магазина.

Россия ударила по частным домам. Фото: ГСЧС

Спасатели уже потушили пожар. Фото: ГСЧС

Жители поврежденных домов. Фото: ГСЧС

Возникли пожары. Фото: ГСЧС

Один из уничтоженных домов. Фото: ГСЧС

В Голосеевском — пылало складское здание. В Подольском районе возникло возгорание частного жилого дома. Местные каналы пишут, что после атаки в Киеве возникли перебои со светом.

В Вышгороде погиб ребенок

Под ударом ракет и дронов была и область, погиб ребенок. Глава Киевской областной государственной администрации Тимур Ткаченко проинформировал, что в Вышгороде из-под завалов разрушенного российским ударом частного дома спасатели обнаружили погибшего ребенка. Также они спасли трех человек: у ребенка острая реакция на стресс, мужчина получил осколочные ранения головы, женщина — травмы ноги.

В Вышгородском районе повреждены и разрушены частные дома. Возникли пожары в жилом доме и гаражах.

В Бучанском районе повреждены три частных дома, 11 автомобилей и два складских помещения. На месте возник пожар.

Кроме того, последствия вражеской атаки были зафиксированы на объектах инфраструктуры в Бучанском, Вышгородском и Обуховском районах.

Как сообщал "Телеграф", ночью и утром во вторник, 29 сентября, российская армия атаковала Киев одновременно баллистическим вооружением и реактивными дронами, что значительно усложняет работу противовоздушной обороны. Кроме того, днем 28 сентября целенаправленный удар понес медицинский центр "Добробут" вблизи станции "Олимпийская" в Киеве. Корреспондент "Телеграфа" Ян Доброносов показал последствия циничного российского удара.