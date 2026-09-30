Пенсионерка на спорткаре: кто такой нардеп Мейдич и что за элитное авто нашли у его 68-летней тещи

Цена машины сопоставима со стоимостью сразу нескольких квартир в Киеве

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У 68-летней тещи народного депутата от "Батькивщины" Олега Мейдича обнарушили элитный спорткар Aston Martin, стоимость которого порядка 175 тысяч долларов. Машина зарегистрирована на Наталью Мушеманскую с 2026 года.

Об этом говорится в материале "Телеграфа": "Теща нардепа, бывший чиновник и известные предприниматели: кто за время войны купил люксовые Aston Martin".

Aston Martin DBX 2022 года оформили на пенсионерку в феврале текущего года. Вероятно, ранее этот автомобиль принадлежал связанной с Мейдичем фирме "Иноверс Груп".

Одним из Aston Martin владеет Наталья Мушеманская - теща нардепа от "Батькивщины" Олега Мейдича. Скриншот YouControl

К слову, по цене автомобиля — порядка 175 тысяч долларов в Киеве можно купить несколько квартир.

Цены на квариры в Киеве / lun.ua

Именно связь автомобиля с депутатской семьей привлекла внимание на фоне исследования владельцев элитных британских автомобилей в Украине.

Олег Мейдич с женой Татьяной. Фото: Суспільне

Кто такой Олег Мейдич

Согласно декларации, Мейдич – миллионер. Связанные с ним предприятия работают в сфере предоставления охранных услуг, производства и торговли молочными и мясными продуктами.

Родился 24 ноября 1970 года в городе Калиновка Винницкой области.

Являлся директором ООО "Калиновский маслозавод" ЛТД.

Олег Мейдич

В 2002 и 2010 годах баллотировался в Винницкий областной совет. Мейдич работал помощником народного депутата Петра Гасюка.

С 2015 года — депутат Винницкого облсовета. Руководитель фракции Всеукраинского объединения "Батькивщина", член постоянной комиссии по вопросам регулирования коммунальной собственности и приватизации.

Был доверенным лицом кандидата на пост президента Украины Юлии Тимошенко на президентских выборах в 2019 году.

Олег Мейдич

Кандидат в народные депутаты от политической партии ВО "Батькивщина" на парламентских выборах 2019 года (избирательный округ № 18, Ильинецкий, Липовецкий, Немировский, Оратовский, Погребищенский районы). Во время выборов: физическое лицо-предприниматель, член ВО "Батькивщина".

Первый заместитель председателя комитета аграрной политики и земельных отношений в Верховной Раде Украины IX созыва (избран 29 августа 2019).

Что известно об автомобиле

Aston Martin DBX 2022 года выпуска — это кроссовер, производящийся британской компанией Aston Martin с 2020 года. Это первый внедорожник, выпущенный компанией. Его описывали как "полноразмерный" и "средний" автомобиль.

У DBX — 4-литровый бензиновый V8 с двумя турбинами, который развивает 550 лошадиных сил и 700 Нм крутящего момента. За 4,5 секунды мшина способна разогнаться до 100 км/ч. Максимальная скорость достигает 291 км/ч.

Aston Martin DBX 2022 года выпуска / caranddriver.com

Интересно, что Aston Martin DBX относится к наиболее дорогому сегменту автомобилей. Но случай с Мушеманской не является уникальным. В расследовании "Телеграфа" обнаружилось, что элитные машины этой марки в Украине регистрируют как на крупные компании и бизнесменов, так и на родственников.

В целом за время полномасштабной войны в Украину завезли и впервые зарегистрировали 66 автомобилей Aston Martin.

Известные владельцы Aston Martin. Инфографика "Телеграфа"

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, как живет и на чем ездит жена чиновника Кима.