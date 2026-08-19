Журналістка Юлія Кирієнко-Мерінова розкрила нагальність перегляду питання застосування техніки, зокрема роботизованої, на полі бою

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А нагадайте, коли ми вирішили, що НРК — підходящий засіб для евакуації пораненого?

А ще, коли ми вирішили, що нам не потрібна бронетехніка для цієї процедури. Бо то занадто дорого?

Після вчорашнього тексту, що НРК не панацея, який я написала, мені показали статистику евакуації поранених з поля бою за пів року. Так не можна, люди. Так НЕ МОЖНА!!!

Давайте по порядку.

Відео, де командир роти CODE.92 самотужки рятує поранених на пікапі, не відміняє його героїзм. І він заслуговує за це нагороду.

Але саме це відео оголює проблему — НРК не підходящий засіб для евакуації живих.

Я розумію, що після скандалу з дефіцитом НРК, який стався взимку, була політична воля спочатку купити 25 тис для фронту (заявив тодішній міністр оборони Федоров). Потім збільшили цифру вдвічі, за ініціативою Президента.

Контакти є. НРК потроху ідуть на фронт. Поставки йдуть повільніше за потребу: підприємства завантажені державними, волонтерськими і прямими замовленнями. До осені навіть 20 тисяч повноцінно не закриють фронт.

Але контакти на броню, яка дійсно може впоратись з евакуацію, зупинили, кажуть мені деякі виробники.

Бо на всі гроші купили дронів різних типів? Так виходить?

Аби ми бачили багато відео палаючих Wildberies? Погоджусь, це красиво. І трохи дає надію на припану переможеньку.

Але якщо ми підсилюємо одну галузь, то чому за рахунок іншої? І наші поранені на полі бою залишається БЕЗ можливості бути врятованими?

Проста математика. Але те, що людське життя безцінне, тримаємо в голові, поки рахуємо.

До прикладу: бронемашина Novator — 12 млн грн. Varta — 20 млн грн.

Дорого?

А платити 15 млн за загиблого воїна хіба не дорого державі? Лише одна евакуація на цій машині виправдає їхню купівлю.

НРК — теж потрібні. Але для доставки провізії в окопи. Де й повітряний дрон теж справляється. Але коли більше варіантів для такої місії, то зростає позитивна результативність.

Разом із тим, НРК підходять для евакуації тіл загиблих.

Але якшо ми хочемо евакуйовувати поранених, то НРК має бути захищеним!! Про тестування комплексу захисту для авто і НРК я писала напередодні. Але до масштабування ще довго і дорого. І там з призначенням відповідального генерала поки питання. Над цим проєктом активного захисту, нагадаю, працював Лебеденко. Зараз його хочуть відставити, бо командою не вийшов. Він із попередників.

Тож зараз ми втрачаємо час.

Питання не стоїть радикально: "або дрони, або броня". Питання в пріоритетах: якщо декларуємо про цінність життя солдата, то це має бути не гасло для заспокоєння соцмереж. А реальні дії, в яких замовлення дронів (наземних і повітряних) йде в одному пакеті, що і броня для фронту, а не замість неї.

Джерело: Facebook Юлії Кирієнко-Мерінової