Дым или смог за окном: можно ли включать кондиционер и затянет ли он плохой воздух

Что делать с прибором в дни смога, как мыть фильтр и когда вызвать мастера

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Бытовой сплит-кондиционер не берет воздух с улицы. При закрытых окнах он не заносит в квартиру ни дыма, ни сажи, но и очистить жилище от смога не способен. Как пользоваться климатической техникой в дни, когда за окном стоит запах гари, выяснил "Телеграф".

Замкнутый круг: как на самом деле работает внутренний блок

Запах гари после ночной атаки врага или из-за пожаров на торфяниках под городом. Власти советуют закрыть окна. В квартире жара или холод, а под потолком висит кондиционер, и владелец колеблется, не сделает ли он хуже.

Включать можно, говорит менеджер инженерно-климатической компании "Лика-Комфорт" Татьяна Тюх . При одном условии: окна и двери должны оставаться закрытыми.

"Обычный бытовой сплит-кондиционер не берет воздух для охлаждения извне: внутренний блок работает по замкнутому кругу — забирает воздух из комнаты, прогоняет его через теплообменник и фильтр, охлаждает и возвращает обратно в то же помещение", — объясняет эксперт.

Уличный воздух в этом цикле не участвует.

Иначе ведет себя только техника премиального класса с функцией принудительного притока свежего воздуха (в пультах она подписана fresh air intake). В таких моделях имеется отдельный канал во внешнем блоке. На время задымления опцию следует вручную отключить в настройках.

Щель в стене: где дым действительно заходит в квартиру

Внешний блок висит прямо в задымленном воздухе, и именно это пугает владельцев больше всего.

"Через сам внешний блок дым в квартиру не попадает: контур хладагента (фреона) полностью герметичен и замкнут, он не имеет физического соединения с воздухом помещения", — отмечает эксперт.

Наружный блок только обменивается теплом с уличным воздухом.

А вот проход труб фреонопровода сквозь стену – реально уязвимое место.

"Если этот проход в свое время загерметизировали некачественно или монтажная пена со временем просела — запах дыма и мелкие частицы теоретически могут проникать именно там", — говорит Татьяна Тюх.

Это вопрос качества монтажа. Владельцам следует осмотреть место входа труб в стену и при необходимости дополнительно его загерметизировать.

Сажа проходит сквозь сетку: почему штатного фильтра мало

Фильтр в комплекте – это фильтр грубой очистки, сетчатый, иногда со слоем активированного угля.

"Его задача — задерживать пыль, шерсть животных, крупные частицы и продлевать срок службы теплообменника", — объясняет специалист.

Частицы фракций PM2,5 и PM10 свободно проходят через ячейки сетки. Дым, сажу и мелкодисперсную пыль такой фильтр не задерживает.

Против дыма работают другие решения:

фильтры класса HEPA – задерживают частицы от 0,3 микрона;

– задерживают частицы от 0,3 микрона; толстый слой активированного угля – впитывает в себя запахи и газы.

Такие фильтры ставят не в сплит-системы, а в бытовые воздухоочистители, приточные установки и рекуператоры.

"Кондиционер и воздухоочиститель — это два разных прибора с разными функциями, и путаница между ними — одна из самых распространенных причин разочарования потребителей", — отмечает Татьяна Тюх.

Когда техника безопасна при дыме

Сам факт работы кондиционера во время смога опасности не создает, потому что прибор не добавляет в помещение ничего извне. Напротив, он снимает соблазн открыть окно, когда в квартире душно.

Безопасный режим выглядит так:

Герметичное помещение: закрытые окна, двери, исправные уплотнители. Выключенная функция притока свежего воздуха, если она есть у модели. Чистый фильтр, а не забитый пылью.

После задымления: мытье фильтра шаг за шагом

Чистить фильтры после смога нужно обязательно, даже несмотря на то, что дым они не ловят.

"Мелкие частицы сажи и пыль во время активного проветривания или случайного открытия окон все равно оседают на его поверхности, а также накапливаются на самом теплообменнике", — говорит Татьяна Тюх.

Забитый фильтр ухудшает циркуляцию воздуха. Потом появляется неприятный запах во время работы прибора.

Что нужно сделать:

Выключить кондиционер и отсоединить от питания. Осторожно открыть переднюю панель внутреннего блока и извлечь сетчатые фильтры. Промыть фильтры теплой проточной водой при необходимости с мягким моющим средством. Горячая вода деформирует сетку. Сильные загрязнения предварительно смочить. Высушить естественным путем в тени: без прямого солнца и без фена.

Запах гари после мытья означает, что сажа осела на теплообменнике внутри блока. Тогда нужна профессиональная чистка сервисным мастером, с обработкой теплообменника специальным средством и, при необходимости, дренажной системы.

Фильтр моете сами, остальное делает мастер

Мытье фильтра – это базовая гигиена, а не техническое обслуживание. Фильтр только первый внешний барьер системы.

Внутри блока есть узлы, к которым без инструмента не добраться: теплообменник, барабанный вентилятор, дренажная система с трубкой, а также внешний блок и фреоновые соединения. Там оседают пыль, жир, сажа и микроорганизмы.

Профессиональное обслуживание выполняет сертифицированный мастер: глубокая чистка теплообменника, чистка крыльчатки, промывка дренажа, проверка давления фреона и герметичность системы.

самостоятельное мытье фильтров — раз в 2-4 недели в сезон активного использования;

— раз в 2-4 недели в сезон активного использования; внеочередная мойка — сразу после эпизода сильного задымления;

— сразу после эпизода сильного задымления; вызов мастера – 1-2 раза в год, оптимально весной;

– 1-2 раза в год, оптимально весной; квартиры возле промзоны или в задымленных районах – дважды в год системно.

"Простое правило: моете фильтр сами — раз в 2-4 недели в сезон; вызываете мастера — раз-два в год. Это не взаимозаменяемые вещи, а две части одного цикла ухода за техникой", — заключает Татьяна Тюх.