На Новый год удивите гостей летним арбузом. Как сохранить его свежим несколько месяцев
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Можно обойтись даже без подвала
В продаже еще есть летние арбузы, но скоро они исчезнут с прилавков. Однако есть возможность сохранить сочный плод практически до Нового года, чтобы зимой почувствовать вкус жаркого лета.
О том, как сохранить арбуз до середины зимы, рассказали на YouTube-канале "Мастерская Садовника". Для длительного хранения арбуз нуждается в темноте и циркуляции воздуха.
Условия длительного хранения арбуза
Оптимальная температура составляет от +1 до +8 градусов, а относительная влажность – в пределах 60–80%. Если влажность будет выше, арбуз начнет гнить, а при слишком сухом воздухе – высыхать изнутри.
В условиях квартиры хранить арбуз можно на утепленном балконе или лоджии без отопления. В частном доме выбор гораздо больше: погреб, гараж, чердак, летняя кухня.
Как выбрать арбуз для длительного хранения
Для длительного хранения подходят только поздние сорта с толстой кожурой. Лучше всего выбирать средние плоды весом 4–5 кг. Арбузы должны быть без повреждений, вмятин, трещин или ожогов.
Как подготовить арбуз к долгому хранению – три шага:
- Дезинфекция: протрите арбуз сухой тканью, затем обработайте кожицу спиртом, чтобы уничтожить патогенные бактерии.
- Бумага: оберните арбуз тонкой бумагой или газетой в 1–2 слоя для впитывания конденсата (пергамент или обои не подходят)
- Фольга: сверху плотно оберните арбуз в бумаге пищевой фольгой в несколько слоев – это поможет удерживать стабильную температуру
Закладка арбуза на хранение
Лучше всего хранить арбуз в коробке из плотного картона. Арбуз нужно положить плодоножкой вверх так, чтобы он не касался стенок. Свободное пространство следует заполнить древесной стружкой, соломой, сухим песком или зерном.
Дважды в месяц арбузы следует проверять и изменять их положение в коробке. Этот способ позволяет сохранить свежесть арбуза в течение 3-4 месяцев.
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