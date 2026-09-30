На Новый год удивите гостей летним арбузом. Как сохранить его свежим несколько месяцев

Можно обойтись даже без подвала

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В продаже еще есть летние арбузы, но скоро они исчезнут с прилавков. Однако есть возможность сохранить сочный плод практически до Нового года, чтобы зимой почувствовать вкус жаркого лета.

О том, как сохранить арбуз до середины зимы, рассказали на YouTube-канале "Мастерская Садовника". Для длительного хранения арбуз нуждается в темноте и циркуляции воздуха.

Условия длительного хранения арбуза

Оптимальная температура составляет от +1 до +8 градусов, а относительная влажность – в пределах 60–80%. Если влажность будет выше, арбуз начнет гнить, а при слишком сухом воздухе – высыхать изнутри.

В условиях квартиры хранить арбуз можно на утепленном балконе или лоджии без отопления. В частном доме выбор гораздо больше: погреб, гараж, чердак, летняя кухня.

Как выбрать арбуз для длительного хранения

Для длительного хранения подходят только поздние сорта с толстой кожурой. Лучше всего выбирать средние плоды весом 4–5 кг. Арбузы должны быть без повреждений, вмятин, трещин или ожогов.

Как подготовить арбуз к долгому хранению – три шага:

Дезинфекция: протрите арбуз сухой тканью, затем обработайте кожицу спиртом, чтобы уничтожить патогенные бактерии.

протрите арбуз сухой тканью, затем обработайте кожицу спиртом, чтобы уничтожить патогенные бактерии. Бумага: оберните арбуз тонкой бумагой или газетой в 1–2 слоя для впитывания конденсата (пергамент или обои не подходят)

оберните арбуз тонкой бумагой или газетой в 1–2 слоя для впитывания конденсата (пергамент или обои не подходят) Фольга: сверху плотно оберните арбуз в бумаге пищевой фольгой в несколько слоев – это поможет удерживать стабильную температуру

Закладка арбуза на хранение

Лучше всего хранить арбуз в коробке из плотного картона. Арбуз нужно положить плодоножкой вверх так, чтобы он не касался стенок. Свободное пространство следует заполнить древесной стружкой, соломой, сухим песком или зерном.

Дважды в месяц арбузы следует проверять и изменять их положение в коробке. Этот способ позволяет сохранить свежесть арбуза в течение 3-4 месяцев.

Ранее "Телеграф" рассказывал, как легко убрать косточки из арбуза. В сети показали смешной "лайфхак".