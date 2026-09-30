Полки "АТБ" до сих пор полупустые: названы группы товаров, которых везде достаточно

Часть товаров уже поставляют в достаточном количестве

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Дефицит товаров в сети "АТБ" после ударов России по складам вызван перебоями с поставками. Однако есть товарные группы, с которыми проблем нет.

Как сообщил "Телеграфу" в комментарии на условиях анонимности сотрудник сети, в настоящее время нет проблем с подвозом бакалейных товаров: подсолнечного масла, разнообразных круп, муки. Нет проблем с поставками сладостей и фруктов: "Кондитерки везут очень много, фруктов достаточно везут".

Напомним, фрукты были одной из категорий продуктов, с которыми возникли проблемы после российских ударов. Украинцы выкладывали в сеть видео, где в "АТБ" пытались заполнить пространство из-под фруктов другими товарами, например яйцами, бутилированной водой и т. д.

Также временно наблюдался дефицит некоторых круп, это также могло быть вызвано повышенным ажиотажем вокруг этой группы товаров. Но, несмотря на налаженные поставки круп, есть одна, которой до сих пор нет на полках – уже больше недели в некоторые магазины сети "АТБ" не завозят гречку.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что в целом дефицит продуктов в Украине не ожидается, однако возможны локальные перебои с поставками. Объемы поставок также уменьшились, а высокий ажиотаж приводит к тому, что полки быстро пустеют.