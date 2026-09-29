Не трогайте батарею без сантехника: 3 этапа правильного обновления отопления в доме

Что нельзя делать с отоплением в старой многоэтажке

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Переносить радиатор на лоджию или подключать "теплый пол" без разрешения запрещено, потому что отопление в доме общее. Систему обновляют в три этапа: сначала тепловой пункт, затем балансировку и клапаны на батареях.

"Телеграф" выяснил, что разрешено жителям старых домов и как там обновляют отопление.

Отопление совместное: что нельзя менять в квартире

"Менять систему отопления категорически запрещено даже в пределах собственной квартиры. Она общая для всего дома, поэтому самовольные изменения, из-за которых в других квартирах может стать холоднее, нарушают и нормы, и законы", — говорит в эксклюзивном комментарии "Телеграфу" руководитель технического отдела компании HERZ Украина Александр Сокиркин . Самовольным вмешательством, по его словам, считают:

замену батареи на большую;

перенос радиатора на лоджию;

подключение "теплого пола".

"Правильнее спрашивать иначе: можно ли что-то менять без советов специалистов? Часто "благие намерения" жильцов ухудшают отопление у них самих", — отмечает эксперт. Даже терморегулятор на батарее, по его словам, не всегда безопасен. Неправильно подобранный клапан может создать слишком большое сопротивления (помехи для воды). Воды поступит меньше, и батарея будет греть слабее.

Три этапа модернизации: от теплового пункта до батареи

"Значительные изменения должны быть комплексными: от теплового пункта до клапанов на каждом радиаторе", — отмечает эксперт. Работы делят на три этапа:

Индивидуальный тепловой пункт (ИТП). Балансировка, то есть равномерное распределение воды между стояками (вертикальными трубами). Терморегуляторы на батареях.

ИТР (индивидуальный тепловой пункт) – это комплекс оборудования, который принимает горячую воду из городской теплосети и регулирует ее температуру и подачу в дом в зависимости от погоды. Обычно он расположен в подвале или в отдельном техническом помещении. Как правило, такой пункт один на весь дом, а не на каждый подъезд или квартиру, хотя в больших домах их может быть несколько. Выглядит он как установка из труб, насосов, теплообменников (устройств, передающих тепло от одной воды к другой), клапанов, счетчиков и автоматики.

По действующим нормам здание подключают к тепловой сети через ИТП, подстраивающий температуру воды под погоду. "Проще говоря, когда на воздухе холодает, в систему поступает более горячая вода, а когда теплеет, то менее горячая", — объясняет эксперт. Одного гидроэлеватора (узла, подмешивающего к горячей воде охлажденную) для обновленной системы мало. "Перепада давления, которое он создает, недостаточно. Поэтому воду должны гнать автоматически регулируемые насосы", — добавляет эксперт HERZ Украина.

Однотрубная или двухтрубная система: какие клапаны ставят

Для балансировки на стояках ставят специальные клапаны. "Их рекомендовано устанавливать одновременно с ИТП или сразу после него", — говорит Александр Сокиркин. Дальше все зависит от типа системы:

в однотрубной ставят комби-клапаны , ограничивающие расход воды;

, ограничивающие расход воды; в двухтрубной самое современное решение – клапаны с терморегулятором, которые сами поддерживают перепад давления и ограничивают расход воды.

"Неоспоримое преимущество таких клапанов в том, что на стояках или трубах к приборам не нужны отдельные автоматические балансировочные клапаны", — отмечает эксперт. Есть и другие варианты для двухтрубных систем: отдельные регуляторы перепада давления или, если терморегуляторы на батареях не планируют даже со временем, комби-клапаны.

Без термоголовки на батарее класс "С" не получить

Последний этап – терморегуляторы (главная часть – термоголовка). "Для класса энергоэффективности С, который должна обеспечить термомодернизация, обязательно индивидуальное управление радиаторами. Для этого ставят автоматические терморегуляторы", — рассказывает Александр Сокиркин. В однотрубных системах берут клапаны с повышенной пропускной способностью или трехходовые. "Трехходовой клапан в открытом положении пропускает воду и через радиатор, и мимо него. Когда термоголовка его перекрывает, батарея перестает греть", — объясняет он.

Деньги в отопление следует вкладывать не только в замену оборудования. "Цель — повысить энергоэффективность, уменьшить затраты на эксплуатацию и сделать в помещениях комфортнее, а не только заменить старое оборудование на новое", — отмечает эксперт HERZ Украина.

Терморегулятор своими силами: что говорит закон

А если владелец хочет поставить терморегулятор самостоятельно, отдельно от совместной модернизации дома, действие следует начинать не с магазина, а с права собственности. "Отопление гидравлически и теплотехнически объединяет все квартиры дома и принадлежит владельцу квартиры на праве совместной собственности с другими жильцами. Это четко указано в Гражданском кодексе", — объясняет Александр Сокиркин. По его словам, статья 382 Кодекса относит к общему имуществу дома оборудование, обслуживающее более одной квартиры, в частности отопление.

Вместе с тем статья 383 того же кодекса разрешает владельцу ремонтировать и менять квартиру по собственному усмотрению, если это не нарушает прав соседей и санитарно-технических требований. "Установить радиаторные терморегуляторы в отдельной квартире возможно, но обязательно проконсультируйтесь со специалистами", — советует Александр Сокиркин. Специалист определяет тип системы, однотрубная она или двухтрубная, направление движения воды и подбирает модель клапана. Чаще всего, добавляет он, владельцы ошибаются именно с выбором клапана, потому что модели для однотрубных и двухтрубных систем существенно отличаются.

Последствия ошибки зависят от системы. В двухтрубной терморегулятор увеличивает гидравлическое сопротивление в контуре самого владельца: вода в его квартире пойдет медленнее, а у соседей — быстрее. В однотрубной клапан можно ставить только при наличии замыкающего участка (байпаса) в обвязке радиатора. Без него закрытый терморегулятор остановит движение воды во всем стояке, а не только в одной квартире.

Поставить прибор самостоятельно тоже не получится. "Стояк системы отопления обязательно должен быть опорожнен. Самостоятельно это делать категорически запрещено", — говорит Александр Сокиркин. Для замены крана на терморегулятор пишут заявку в обслуживающую дом компанию, а если такой компании нет, обращаются к председателю правления ОСМД, который вызывает штатного сантехника.

Почему тепловой пункт не всегда дает экономию

Большинство домов с центральным отоплением до сих пор имеют старые гидроэлеваторы, работающие в одном режиме. Регулировать температуру внутри дома без их замены практически невозможно, объясняют в Фонде энергоэффективности. Из-за высокой температуры в сети (ее держат ради горячей воды) в теплые месяцы дома перетапливают, а жильцы открывают окна.

В то же время ИТП может не дать экономии, если стояки разбалансированы, радиаторы загрязнены или у 70% квартир есть автономное отопление. В первых двух случаях порядок иной: сначала промывают систему, меняют приборы и балансируют, а ИТП ставят после.

С вопросами об ИТП жители могут обращаться в ОСМД или к управителю

домом. За эксплуатацию внутридомовых сетей и регулирующих тепло устройств отвечает потребитель, то есть ОСМД или ЖСК. Они могут доверить ее сервисной компании.