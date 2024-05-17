Укр

Ломаченко может подраться с украинцем: он не общался с ним 4 года

Автор
Максим Яценко Максим Яценко
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Автор
Украинец недавно стал чемпионом мира Новость обновлена 17 мая 2024, 10:06
Украинец недавно стал чемпионом мира. Фото boxingscene.com

Его соперник также может получить чемпионский пояс

Украинский боксер Денис Беринчик, который готовится к своему следующему поединку в легком весе, не против провести бой с соотечественником. Так, его соперником может стать новоиспеченный обладатель пояса IBF Василий Ломаченко.

Как заявил Беринчик, такой бой ему был бы интересен в финансовом плане. Слова украинца приводит Boxing Scene.

"Это большие деньги – приятно. И эти деньги можно пожертвовать украинской армии. Но сначала мы должны сделать свою работу 18 мая", – сказал Беринчик.

При этом боксер отметил, что не контактировал с Ломаченко в последнее время. По его словам, последний раз с Василием он общался почти четыре года назад. Свои отношения со скандальным боксером Беринчик комментировать не стал.

Напомним, что уже в ночь на воскресенье, 19 мая, Беринчик выйдет в ринг против мексиканца Эмануэля Наваррете. В этом поединке определится обладатель титула чемпиона мира по версии WBO в легком весе. На данный момент на счету нашего боксера 18 боев на профессиональном ринге и ни одного поражения.

Ранее "Телеграф" писал, что в своем последнем поединке Ломаченко победил Джорджа Камбососа.

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#Бокс #Денис Беринчик #Василий Ломаченко