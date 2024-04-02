Ломаченко - Беринчик: Красюк высказался о потенциальном поединке

Известный промоутер считает маловероятным поединок двух украинских боксеров

Известный промоутер Александр Красюк, ранее предположивший, что боя Усик — Фьюри может не быть, оценил вероятность объединительного поединка между украинскими боксерами Денисом Беринчиком и Василием Ломаченко. В мае оба боксера проведут титульные бои и могут стать чемпионами мира.

Красюк не считает, что бой между украинскими боксерами вызовет большой интерес в мире. Промоутер предположил другой вариант развития событий в комментарии Youtube-каналу ТАЙК МАЙСОН.

"Я думаю, что наиболее реальным будет объединительный поединок между Беринчиком и Шакуром Стивенсоном, скорее, чем с Ломаченко. Не думаю, что мировое сообщество очень заинтересовано в поединке двух украинцев за несколько титулов. Хотя для нас это было бы историческое событие", — считает Красюк.

Что касается Ломаченко, то тут Красюк отметил: "Я не могу комментировать, потому что я не знаю его реальные мотивы и реальные планы. Много всего еще должно произойти, но одно могу сказать точно, что будем болеть за наших.

И, дай Бог, чем больше чемпионов будет в Украине, тем чаще будет звучать наш гимн, будет подниматься наш флаг, и тем больше упоминаний в мировых медиа будет о нашем государстве. Вперед к победе!!, — добавил промоутер.

Бой Василия Ломаченко против Джорджа Камбососа за титул IBF состоится 12 мая, а Денис Беринчик 18 мая поборется за пояс WBO с Эмануэлем Наваррете.