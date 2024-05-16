Беринчик - Наваррете: где и когда смотреть чемипонский бой в Украине

Украинский боксер впервые в карьере попытается завоевать основной чемпионский пояс

В субботу, 18 мая, в Сан-Диего (штат Калифорния, США) украинский боксер Денис Беринчик (18-0, 9 КО) и Эммануэль Наваррете (38-1-1, 31 КО) проведут титульный поединок за вакантный пояс WBO в легком весе. В случае победы Беринчик может сразиться с Василием Ломаченко.

В прямом эфире в Украине вечер бокса Беринчик — Наваррете покажет медиа-платформа Megogo. Об этом сообщает пресс-служба компании в Instagram.

Пользователи Megogo смогут посмотреть шоу Беринчик — Наваррете по подпискам: "Легкая", "Оптимальная", "Максимальная" и "Спорт". Начало шоу 19 мая в 04:00 по киевскому времени. Главный бой вечера начнется позднее. Украинец впервые будет драться за титул чемпиона мира, а не за второстепенный пояс. А вот мексиканец является чемпионом мира в трех весовых категориях и впервые сразится за титул в легком весе.

Промо видео боя Беринчик - Наваррете

Напомним, в прошлом бою Беринчик остановил шведа Энтони Йигита на вечере бокса Усик — Дюбуа. Примечательно, что Денис вышел на ринг с топором. Украинец примерил на себя образ викинга. К слову, в декабре 2022 года, Беринчик победил француза Ивана Менди.