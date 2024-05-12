Ломаченко брутально нокаутировал Камбососа и завоевал чемпионский пояс (видео)

Украинец вновь стал чемпионом мира

В воскресенье, 12 мая, в Перте (Австралия) состоялось большое шоу профессионального бокса, главным событием которого стал чемпионский бой в легком весе Василий Ломаченко (18–3, 12 КО) — Джордж Камбосос-младший (21–3, 10 KO). На кону поединка стояли титулы IBF и IBO.

Поединок продлился 11 раундов и завершился досрочной победой Ломаченко. Об этом сообщает "Телеграф".

Украинец владел ощутимым преимущество по ходу всего поединка. С первых секунд боя Василий включил "режим матрицы" и доминировал на ринге, громя оппонента. В 11-м раунде Василий ударом по корпусу "уронил" соперника, после чего последовало брутальное добивание. Рефери остановил "дуэль", зафиксировав победу украинца техническим нокаутом.

Таким образом, Василий добыл 18-ю победу в профи и стал чемпионом IBF и IBO в легком весе. Украинец посвятил победу своему отцу Анатолию.

Напомним, Ломаченко и Камбосос перед очной дуэлью провели чемпионские поединки против Девина Хейни. Василий проиграл из-за скандального решения судей, а вот австралиец без шансов уступил Девину сразу в двух поединках.