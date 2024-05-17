Ломаченко може побитися з українцем: він не спілкувався з ним 4 роки

Його суперник також може здобути чемпіонський пояс

Український боксер Денис Берінчик, який готується до свого наступного поєдинку у легкій вазі, не проти провести бій із співвітчизником. Так, його конкурентом може стати новий власник поясу IBF Василь Ломаченко.

Як заявив Берінчик, такий бій йому був би цікавим у фінансовому плані. Слова українця наводить Boxing Scene.

"Це великі гроші – приємно. І ці гроші можна пожертвувати українській армії. Але спочатку ми маємо зробити свою роботу 18 травня", – сказав Берінчик.

При цьому боксер зазначив, що не контактував із Ломаченком останнім часом. За його словами, востаннє з Василем він спілкувався майже чотири роки тому. Свої стосунки зі скандальним боксером Берінчик коментувати не став.

Нагадаємо, що вже в ніч проти неділі, 19 травня, Берінчик вийде в ринг проти мексиканця Емануеля Наваррете. У цьому поєдинку визначиться володар титулу чемпіона світу за версією WBO у легкій вазі. На даний момент на рахунку нашого боксера 18 боїв на професійному рингу та жодної поразки.

Раніше "Телеграф" писав, що у своєму останньому поєдинку Ломаченко переміг Джорджа Камбососа.