Не только выразить солидарность: в Киев прибыли три западных лидера

Должна состоятся видеоконференция с участием стран G7

В Украину 24 февраля с визитом прибыла президентка Европейской комиссии Урсула фон дер Ляен, а также еще три лидера стран запада. Ради выражения солидарности Украины во вторую годовщину вторжения России.

Об этом сообщает Reuters. По словам издания, зарубежные лидеры прибыли ночью из Польши.

"Более чем когда-либо, мы твердо стоим рядом с Украиной. Финансово, экономически, военно, морально. Пока страна не станет окончательно свободной", — пишет фон дер Ляен о своем визите в Киев.

В частности в Киев прибыли:

Джорджия Мелони, премьер-министр Италии;

Джастин Трюдо, премьер-министр Канады;

Александр Де Кроо, премьер-министр Бельгии.

Также сообщается, что в субботу, 24 февраля, Мелони должна провести видеоконференцию из Киева. В ней примут участие лидеры стран "Большой семерки" основных демократий. Также президент Украины Владимир Зеленский был приглашен присоединиться к обсуждению.

Напомним, что в пятницу, 23 февраля, во время визита премьер-министра Дании Мэтте Фредериксена Украина подписала "гарантии безопасности ". В этот день также прибыл лидер демократического большинства в Сенате США Чак Шумер в Украину.

Ранее "Телеграф" писал о топ заявлениях Зеленского в интервью Fox News.