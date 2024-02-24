Що буде з курсом долара в Україні наступного тижня: прогноз економіста

Зміни на валютному ринку — результат дій НБУ

Досить довго валютний ринок демонстрував стабільність, але за останній тиждень курс долара на міжбанку зріс майже на 1 гривню – до 38,50 грн. Однак у найближчі сім днів така тенденція навряд чи збережеться.

Прогноз курсу долара на тиждень 25 лютого 3 березня дав доктор економічних наук, професор та заслужений економіст України Олексій Плотніков. Його публікує сайт "Pro Гроші".

На думку експерта, підвищення вартості американської валюти в обмінниках та чорному ринку було пов’язане із діями Національного банку. Чергове ослаблення національної валюти відбилося на готівковому курсі, але подальшого зростання не очікується.

"Протягом наступного тижня ми не спостерігатимемо нічого подібного. Швидше за все, курсові показники коливатимуться саме в коридорі, який визначив поточний тиждень. Щодо здешевлення долара: він може скинути кілька копійок, може додати, але чогось рішучого, дивовижного і карколомного не буде", — прогнозує Плотніков.

Він наголошує, що роль зовнішніх факторів у формуванні курсу долара в Україні на даному етапі є мінімальною. Коливання курсу, які спостерігаються останніми днями, — результат дій НБУ.

"Можливо, колись це вплинуло б на курс, але зараз, враховуючи розміри зовнішньої допомоги, вже не є чимось, що матиме відчутний ефект. Я думаю, що це трапилося цього тижня – виключно внутрішні події та діяльність НБУ", – резюмував Плотніков.

Курс долара в Україні станом на 24 лютого

За даними порталу "Мінфін", у суботу, 24 лютого, середній курс долара в українських банках становить 37,20 грн (купівля) та 38,70 (продаж). Готівковий курс — 38,45 (купівля) та 38,60 (продаж). Водночас офіційний курс Національного банку України становить 38,48 грн.

Як повідомляв "Телеграф", економічний експерт Данило Монін дав прогноз курсу долара на весну.