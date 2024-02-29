В Украине подешевели три важных продукта

На сколько упали цены

В Украине в конце февраля подешевели мясо, растительное масло и яйца. Крупные торговые сети показали новые ценники товаров.

В Today.ua проанализировали динамику снижения. А также рассказали, где можно купить товары подешевле.

Цены на мясо

В Украине второй месяц подряд дешевеет самый популярный вид мяса – свинина. Цена на грудинку снизилась с 179,62 грн/кг до 164,52 грн/кг. В "Мегамаркете" она самая доступная – 146 грн/кг.

Лопатка сейчас продается за 168,28 грн/кг, хотя в январе она была доступна за 171,61 грн/кг. В магазинах "Варус" цена самая низкая – 149,90 грн/кг. Подчеревок подешевел с 182,66 грн/кг до 174,70 грн/кг.

Стоимость ребер изменилась незначительно – со 185,19 грн/кг до 182,20 грн/кг. В "Мегамаркете" их продают по 149 грн/кг.

Шашлычное мясо также стало дешевле – 204,58 грн/кг против 210,50 грн/кг. Самая привлекательная цена – 159,90 грн/кг.

Насий, месяц назад стоивший 236,86 грн/кг, сейчас подешевел до 224,70 грн/кг. В "Варусе" он представлен по 175,90 грн/кг.

Цены на подсолнечное масло

Как сообщил профильный портал "Минфин", бутылка рафинированного масла 850 мл от ТМ "Олейна" в январе продавалась в среднем за 56,64 грн, а сейчас – за 50,52 грн. Выгоднее можно купить продукт в "Новусе" – за 39,99 грн.

Цены на яйца

Яйца от ТМ "Квочка" второго месяца зимы продавали лоток в среднем за 63,17 грн, а в последний – уже за 58,05 грн. В "Новусе" продукт дешевле – 56,99 грн.

Ранее "Телеграф" писал, что в Украине подешевел популярный продукт. В феврале прошлого года этот товар в среднем был в 3,6 раза дороже.