Весной подорожают популярные продукты: украинцам рассказали, что попало в этот список
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На ситуацию на рынке повлияет сразу 6 факторов
Большинство популярных товаров должны вырасти в цене уже в ближайшие месяцы. Удорожание стоит ожидать на 5 категорий продуктов, а вот на остальные 6 видов цены останутся пока без изменений.
Как прогнозирует аналитик компании Центр биржевых технологий Максим Орищак, в начале весны некоторые овощи могут подорожать на 2-7%. Об этом сообщается на сайте Знай.UA.
По его словам, изменения стоимости на украинском рынке будут зависеть от погодных условий, спроса и предложения, инфляции, мировых тенденций, и самое главное — от качества овощей и фруктов.
Какие продукты могут подорожать в ближайшие месяцы в Украине
- рыба и морепродукты;
- хлеб и хлебобулочные изделия;
- молоко и молочные продукты;
- алкогольные напитки.
Однако есть вероятность, что яйца, подсолнечное масло, мясо и птица, крупы и бобовые останутся без изменений.
"Ожидается, что цены на электроэнергию могут продолжить свой рост, в то время как подсолнечное масло, яйца и сахар могут остаться наименее подвержены подорожаниям ", — объясняет аналитик.
Что касается ситуации с ценами на молочные продукты, эксперт не решился прогнозировать. Минсоцполитики сообщает, что в Украине растет объем молока, хотя стоимость молока продолжает расти.
Кроме того, блокада украино-польской границы принесла доступные цены цитрусовых на внутреннем рынке.
Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что болгарский перец сильно вырос в цене. Сейчас его стоимость составляет около 220 гривен за килограмм.