Весной подорожают популярные продукты: украинцам рассказали, что попало в этот список

На ситуацию на рынке повлияет сразу 6 факторов

Большинство популярных товаров должны вырасти в цене уже в ближайшие месяцы. Удорожание стоит ожидать на 5 категорий продуктов, а вот на остальные 6 видов цены останутся пока без изменений.

Как прогнозирует аналитик компании Центр биржевых технологий Максим Орищак, в начале весны некоторые овощи могут подорожать на 2-7%. Об этом сообщается на сайте Знай.UA.

По его словам, изменения стоимости на украинском рынке будут зависеть от погодных условий, спроса и предложения, инфляции, мировых тенденций, и самое главное — от качества овощей и фруктов.

Какие продукты могут подорожать в ближайшие месяцы в Украине

рыба и морепродукты;

хлеб и хлебобулочные изделия;

молоко и молочные продукты;

алкогольные напитки.

Однако есть вероятность, что яйца, подсолнечное масло, мясо и птица, крупы и бобовые останутся без изменений.

"Ожидается, что цены на электроэнергию могут продолжить свой рост, в то время как подсолнечное масло, яйца и сахар могут остаться наименее подвержены подорожаниям ", — объясняет аналитик.

Что касается ситуации с ценами на молочные продукты, эксперт не решился прогнозировать. Минсоцполитики сообщает, что в Украине растет объем молока, хотя стоимость молока продолжает расти.

Кроме того, блокада украино-польской границы принесла доступные цены цитрусовых на внутреннем рынке.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что болгарский перец сильно вырос в цене. Сейчас его стоимость составляет около 220 гривен за килограмм.