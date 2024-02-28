Качество популярного овоща на прилавках ухудшается: изменились ли цены и что будет дальше

Этот продукт уже на 72% дешевле, чем в прошлом году

В конце этого месяца можно наблюдать за удешевлением популярных овощей в Украине. Одним из таких оказалась морковь, которая за неделю снизилась в стоимости на 14%.

Как говорят специалисты проекта EastFruit, негативная ценовая тенденция оказалась из-за большого предложения этого товара из хранилищ. Есть вероятность, что стоимость моркови будет снижаться в дальнейшем.

На украинском рынке этот овощ стоит 7-10 гривен, что в среднем на 14% меньше, чем на прошлой неделе.

Эксперты говорят, что снижение цен было спровоцировано увеличением предложения моркови, имеющей среднее или низкое качество.

"Из-за достаточно теплой зимы качество продукции в необорудованных хранилищах стремительно ухудшается, что заставляет фермеров распродавать имеющиеся запасы. В то же время игроки рынка отмечают, что владельцы качественной моркови, не имеющие проблем с хранением, предпочитают приостановить продажи", — объясняют специалисты.

Они также добавляют, что морковь сейчас стоит на 72% ниже, чем в прошлом году. Такая ситуация по удешевлению может продолжиться, ведь в Украине продолжается невысокая торговая активность овоща.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, какие продукты могут подорожать весной.