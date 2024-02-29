В Україні подешевшали три важливих продукта

На скільки впали ціни

В Україні наприкінці лютого подешевшали м'ясо, олія та яйця. Великі торгові мережі показали нові цінники продуктів.

У Today.ua проаналізували динаміку цін. А також розповіли, де можна купити товари дешевше.

Ціни на м'ясо

В Україні другий місяць поспіль дешевшає найпопулярніший вид м'яса – свинина. Ціна на грудинку знизилася зі 179,62 грн/кг до 164,52 грн/кг. У "Мегамаркеті" вона найдоступніша – 146 грн/кг.

Лопатка зараз продається за 168,28 грн/кг, хоча у січні вона була доступна за 171,61 грн/кг. У магазинах "Варус" ціна найнижча – 149,90 грн/кг. Підчеревок подешевшав з 182,66 грн/кг до 174,70 грн/кг.

Вартість ребер змінилася незначно – з 185,19 грн/кг до 182,20 грн/кг. У "Мегамаркеті" їх продають за 149 грн/кг.

Шашличне м'ясо також стало дешевшим – 204,58 грн/кг проти 210,50 грн/кг. Найпривабливіша ціна – 159,90 грн/кг.

Насій, який місяць тому коштував 236,86 грн/кг, зараз подешевшав до 224,70 грн/кг. У "Варусі" він представлений за 175,90 грн/кг.

Ціни на соняшникову олію

Як повідомив профільний портал "Мінфін", пляшка рафінованої олії 850 мл від ТМ "Олейна" у січні продавалася у середньому за 56,64 грн, а зараз – за 50,52 грн. Вигідніше можна купити продукт у "Новусі" – за 39,99 грн.

Ціни на яйця

Яйця від ТМ "Квочка" другого місяця зими продавали лоток у середньому за 63,17 грн, а в останній – вже за 58,05 грн. У "Новусі" продукт дешевший – 56,99 грн.

Раніше "Телеграф" писав, що в Україні подешевшав популярний продукт. У лютому минулого року цей товар у середньому був у 3,6 раза дорожчим.