Курс доллара в марте – какие 5 факторов на это влияют

Все будет зависеть от нескольких причин

Март может стать более стабильным временем для гривны. Правда соотношение национальной валюты к заокеанской в первый месяц весны может колебаться между 38 и 40 гривнами за один бакс.

Такой прогноз "Телеграфу" дал начальник департамента казначейства банка "Глобус" Тарас Лесовой. По его словам на эту тенденцию может повлиять ряд факторов.

Так, по словам эксперта курс доллара в марте может серьезно измениться под влиянием пяти факторов:

стратегии НБУ на дальнейшую либерализацию рынка — свободное курсообразование под "присмотром" регулятора в случае возникновения предпосылок для любой угрожающей рынку ситуации будет применяться механизм валютных интервенций. А от курса на межбанке будет зависеть и курс наличного доллара;

макрофинансовая помощь — помощь от Японии на $4,7 млрд, мощный транш от ЕС объемом 4,5 млрд евро могут быть направлены на покрытие расходной части госбюджета, в 2024 году для более или менее устойчивого развития экономики страны во время войны Украине нужны ежемесячно до $3 млрд внешних средств;

развитие экономики и внешнеэкономической деятельности – блокада западных границ оказывает большое влияние на возможность увеличения валютной выручки и экспортных поступлений. Это может быть частично компенсировано государственными вливаниями в экономику через реализацию государственных кредитных программ для малого и среднего бизнеса, таких, как "5-7-9", " Доступный факторинг", "Доступный финансовый лизинг 5-7-9%" и т.д.;

"военные" факторы — это и ход боевых действий (сдерживание враждебной агрессии вместе с постепенным освобождением территорий), противодействие и предотвращение вражеских ракетных атак, получение военной и технической помощи от партнеров;

психологическая стойкость общества — длительная война истощает людей, они становятся более уязвимыми к разнообразию противоречивых новостей, что может привести к периодам резкого роста спроса на валюту. Однако этот фактор, хоть потенциально и может быть скрытой угрозой, но своевременные и эффективные действия регулятора способны успокоить рынок, ведь дефицита нет и все ограничения на наличном рынке отменены.

По мнению экономического эксперта Алексея Плотникова, особых предпосылок для роста курса доллара в марте нет, если США, ЕС, МВФ, Мировой банк будут выполнять свои обязательства курс особо меняться не будет. Хотя исключить краткие периоды роста курса исключать нельзя, но в целом спрос и предложение на валюту будут примерно равны.

Эксперт считает, что скорее можно говорить о возможной постепенной девальвации гривны до указанного в бюджете на 2024 год курса примерно в 41 гривну.

По мнению экономического эксперта Олега Пендзина, курс доллара в марте будет стабильным если в Украину поступит обещанная финансовая помощь.