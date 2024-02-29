Курс доллара может сильно качать – как это повлияет на валютную стабильность в начале марта

Эксперты рассказали чего ждать от курса

В ближайшие дни курсу доллара прогнозируют некоторый рост спроса, что в свою очередь грозит некоторым ослаблением гривны по отношению к заокеанской валюте. Причина тому конец месяца, когда гривна сначала нужна для уплаты налогов, а потом ее резервы население и банки пускают на покупку американской валюты.

По мнению начальника департамента казначейства банка "Глобус" Тараса Лесового, первая неделя марта на валютном рынке может иметь свою специфику. Однако в целом это не сильно повлияет на курсовую стабильность.

Так, на фоне режима "управляемой гибкости" на межбанке и соответствующего влияния межбанка на наличный рынок, любые валютные изменения будут малозаметными или не особо меняющими его общую конъюнктуру, считает эксперт.

При этом как отмечает Тарас Лесовой, периодически может возникать большой разрыв между курсами купли и продажи в обменных пунктах. Это может происходить в случае ситуативно-эмоционального роста спроса, когда клиенты по каким-то причинам активнее будут покупать валюту. Однако поскольку на наличном рынке отменены валютные ограничения, а "дефицита" наличности не наблюдается, такие периоды будут редкостью, хотя и возможны. Но все же курсы покупки в комбанках и обменных пунктах будут почти тождественными или конкурентными: разница между ними не превысит 0,2 грн.

"Несколько месяцев подряд ситуацию на валютном рынке можно считать "стабильно меняющейся": ведь любые курсовые изменения не угрожающие и не выбиваются за пределы стратегии регулятора на дальнейшую либерализацию рынка. Таким образом, гражданам не следует торопливо бежать в обменники, скупая доллары или евро. Отсутствуют глобальные угрозы, которые бы нарушили структуру рынка или спровоцировали какие-то неконтролируемые курсовые процессы", — подчеркнул Тарас Лесовой.

Как пояснил "Телеграфу" экономический эксперт Даниил Монин, в марте Украина должна получить совокупно до 10 млрд дол международной финансовой помощи – 4,5 млрд евро от ЕС, 900 млн от МВФ и 4,7 млрд дол. от Японии. Если эти деньги поступят до 8 марта, гривна сможет даже укрепиться по отношению к доллару, уверен эксперт.

В целом же как считает собеседник "Телеграфа", Евросоюз может продолжить оказание помощи Украине в размере до 1,5 млрд евро ежемесячно, пока в США не примут решение о финансировании нашей страны.

В итоге, Даниил Монин считает, что гривна должна сохранить стабильные позиции до конца года, хотя для роста доходов бюджета было бы неплохо девальвировать гривну до 40-42 гривен, что увеличит поступления от импортных пошлин, акцизов и НДС, резюмирует эксперт.

О важности финансовой помощи для курса доллара и стабильности гривны говорят и другие эксперты.