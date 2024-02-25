Колебания или стабильность? Чего украинцам ждать от курса доллара в ближайшую неделю

Банкир дал прогноз на 26 февраля — 3 марта

В конце февраля и начале марта ситуация на валютном рынке Украины будет развиваться динамично, но без ущерба трендам на постепенную либерализацию рынка со стороны Национального банка. Не стоит ожидать сильных колебания курса доллара.

Такой прогноз сделал начальник департамента казначейства Глобус Банка Тарас Лесовой. Об этом пишет РБК-Украина.

"Конечно, заголовки новостей могут быть разными, но парадигма рынка не изменится: на фоне ежедневных курсовых изменений, все же они не будут слишком заметными, они скорее всего будут "косметическими": 0,2-0,3 гривен на межбанке и 0,3 — 0,5 гривен на наличном рынке", — сказал банкир.

Он также добавил, что курсовые колебания в период с 26 февраля — 3 марта могут происходить как в сторону роста курсов, так и в сторону их уменьшения. Это может происходить в пределах условных коридоров: 38,5-39,5 грн/доллар и 41, 5-43 грн/евро на межбанке и 38,8-39,9 грн/доллар и 41-43 грн/евро на наличном рынке.

Таким образом, можно сделать вывод, что курсовые пределы допустимых колебаний останутся на том же уровне.

Отметим, что по данным портала "Минфин", сегодня, 25 февраля, средний курс доллара в украинских банках находится на уровне 38,20 грн (покупка) и 38,70 (продажа). Наличный курс — 38,50 (покупка) и 38,59 (продажа). В то же время официальный курс Национального банка Украины — 38,48.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что украинцам рассказали, перевалит ли доллар за 39 гривен в ближайшее время. Эксперт подчеркнул, что Нацбанк продолжает контролировать ситуацию.