Выплата 6-кратной пенсии: при каких обстоятельствах пожилому лицу произведут такое начисление
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На каких основаниях можно потерять начисление
Украина продолжает начислять пенсии своим гражданам. В случае, если человек переедет за границу на постоянное место жительства, получит 6-месячную выплату пенсии.
Такая выплата будет произведена с месяца, следующего за месяцем снятия с учета по месту жительства. Об этом говорится в законе "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании".
"Во время пребывания за границей пенсия выплачивается в том случае, если это предусмотрено международным договором Украины, согласие на обязательность которого предоставлено Верховной Радой Украины", — объясняется в законе.
В документе напоминают, что есть 5 оснований для отмены пенсий:
- неверные сведения в предоставленных документах;
- на все время проживания пенсионера за границей, если иное не предусмотрено международным договором Украины, согласие на обязательность которого предоставлено Верховной Радой Украины;
- в случае смерти пенсионера;
- если лицо не получало пенсии в течение шести месяцев;
- в других случаях, предусмотренных законом.
Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, кому из украинцев государство произведет выплату 10-кратной пенсии.