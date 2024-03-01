Выплата 6-кратной пенсии: при каких обстоятельствах пожилому лицу произведут такое начисление

На каких основаниях можно потерять начисление

Украина продолжает начислять пенсии своим гражданам. В случае, если человек переедет за границу на постоянное место жительства, получит 6-месячную выплату пенсии.

Такая выплата будет произведена с месяца, следующего за месяцем снятия с учета по месту жительства. Об этом говорится в законе "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании".

"Во время пребывания за границей пенсия выплачивается в том случае, если это предусмотрено международным договором Украины, согласие на обязательность которого предоставлено Верховной Радой Украины", — объясняется в законе.

В документе напоминают, что есть 5 оснований для отмены пенсий:

неверные сведения в предоставленных документах;

на все время проживания пенсионера за границей, если иное не предусмотрено международным договором Украины, согласие на обязательность которого предоставлено Верховной Радой Украины;

в случае смерти пенсионера;

если лицо не получало пенсии в течение шести месяцев;

в других случаях, предусмотренных законом.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, кому из украинцев государство произведет выплату 10-кратной пенсии.