Максимальный размер – 4200 гривен: кому из пожилых людей выплатят надбавку к пенсии

Размер для каждого значительно отличается

Старики к своим основным выплатам также могут получить дополнительную пенсию за особые заслуги перед Украиной. Она предназначена для 7 категорий лиц.

Размер такой пенсии колеблется от 543 до 4200 гривен и начисляется она как надбавка к основному виду пенсии — по возрасту, по инвалидности, в случае потери кормильца или за выслугу лет. Об этом говорится в законе "О пенсиях за особые заслуги перед Украиной".

Кому будет начисляться пенсия за особые заслуги перед Украиной

Героям Украины, лицам, награжденным орденом Героев Небесной Сотни, четырьмя и более орденами Украины после провозглашения независимости Украины, лицам, отмеченным почетным званием Украины "народный" после провозглашения независимости Украины; ветеранам войны, которые после провозглашения независимости Украины награждены орденом за личное мужество (личный вклад), обнаружены в защите государственного суверенитета и территориальной целостности Украины; выдающимся спортсменам — победителям Олимпийских и Паралимпийских игр, Всемирных глухих игр, чемпионам и рекордсменам мира и Европы; космонавтам, совершившим полет в космос, членам лётно-испытательных экипажей самолетов; лицам, отмеченным почетным званием Украины "заслуженный", государственной премией Украины, награжденным одним из орденов Украины; матерям, которые родили пять и более детей и воспитали их до шестилетнего возраста. Если в случае смерти матери или лишения родительских прав воспитание детей до указанного возраста осуществлялось родителем, право на пенсию за особые заслуги предоставляется отцу. При этом учитываются дети, усыновленные в установленном законом порядке; лицам, признанным борцами за независимость Украины в XX веке и людям из тех, которые по политическим или религиозным мотивам были подвергнуты репрессиям в форме (формах) лишения свободы (заключения) или принудительного безосновательного помещения здорового человека в психиатрическое учреждение по решению внесудебного или иного репрессивного органа.

Размер такого начисления

Сумма пенсии за особые награды устанавливается как надбавка к основному виду пенсии:

4200 гривен — лицам, указанным в 1 и 7 пункте;

от 35 до 40 процентов размера прожиточного минимума, определенного для лиц, потерявших трудоспособность, — лицам, указанным в 1 и 6 пункте;

от 23 до 35 процентов размера прожиточного минимума, определенного для лиц, потерявших трудоспособность, — лицам, указанным в пунктах 2-5.

Следует напомнить, что размер прожиточного минимума для лиц, потерявших трудоспособность в 2024 году составляет 2361 гривну.

Как отмечается в законе, если увеличится сумма прожиточного минимума, определенного для лиц, потерявших трудоспособность, такая пенсия будет перечислена.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, кого из пожилых в Украине обойдет индексация пенсий в марте.