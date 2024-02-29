Пенсии, соцвыплаты, тарифы на услуги ЖКХ – что изменится в Украине с 1 марта

Доходы пенсионеров вырастут, а ВПЛ останутся без денег

Первый весенний месяц принесет перемены. Пусть их будет не так и много, но в отличие от февральских, они серьезно затронут кошельки украинцев.

"Телеграф" разбирался, какими изменениями встретит нас весна. И как выяснилось, в первый же день весны 2024 года украинцев будут ожидать финансовые перемены, для одних приятные, для других – не очень.

Пенсия вырастет в среднем на 300 гривен

С 1 марта пройдет очередная, ежегодная индексация пенсий, размер которой вырастет. Индексация предполагает увеличение пенсионных выплат на размер инфляции, которая по данным Кабмина составила в 2023-м году 5%. Еще на 7% вырос размер средней зарплаты.

При этом средняя пенсия с 1 марта вырастет примерно на 8% или 322 гривны до 5 717 гривен. Всего индексация коснется 10,4 млн чел., в том числе:

9,5 млн "гражданских" пенсионеров, которым пенсия назначена на общих основаниях;

596 тыс . пенсионеров силовых ведомств;

пенсионеров силовых ведомств; 97,8 тыс. человек, получающих пенсию по инвалидности, наступившей вследствие увечья или заболевания, вследствие Чернобыльской катастрофы;

161,4 тыс. потерпевших и лиц, имеющих право на ежемесячные страховые выплаты в случае смерти потерпевшего;

20,8 тыс. научных работников, государственных служащих, работников органов местного самоуправления.

Услуги ЖКХ расти не будут до апреля

Еще одной приятной новостью кроме роста пенсий, будет тот факт, что расходы на оплату коммунальных услуг пока расти не будут. После принятия в 2022 году моратория на рост тарифов на природный газ и отопление до конца войны и шесть месяцев после нее, они меняться не будут. Таким образом за газ "Нафтогазу" мы по-прежнему платим 7,96 грн за кубометр.

При этом как минимум до 1 мая будет сохраняться нынешний тариф в 2,64 грн за киловатт-час без учета объема потребления. Правда не исключено, что уже в мае украинцы могут платить за свет в своих домах больше, но официальной информации на этот счет пока нет.

Также можно по-прежнему обращаться за назначением субсидии на оплату услуг ЖКХ.

Также точно известно, что в 2024-м году дважды подорожает вода – 1 апреля и 1 июня.

Выплаты для ВПЛ получат не все, но малообеспеченным помогут

С начала полномасштабного российского вторжения украинцам, вынужденным покинуть свой дом была назначена государственная помощь на проживание, составившая от 2 до 3 тысяч гривен. Однако с 1 марта ее отменят, кроме таких категорий как:

пенсионеры, получающие менее 9444 гривны;

лица с инвалидностью I и II группы;

дети с I и II группой инвалидности;

дети-сироты и лишенные родительской опеки;

семьи, которые трудоустроились в прошлом году, но имеют менее 9400 гривен дохода на каждого члена семьи;

лица, которые проживают на более безопасных территориях, но не могут трудоустроиться по определенным причинам. Например, это касается матерей, которые не работают по независимым от них обстоятельствам, поскольку вынуждены ухаживать за своими детьми, которые не ходят в детсад.

Вместе с тем малообеспеченным из числа переселенцев, чей доход не превышает 9444 гривен на каждого члена семьи, с 1 марта на 6 месяцев будет назначаться государственное пособие при условии, что в семье есть трудоспособное лиц, но:

он не работает или за него не платили ЕСВ;

вернулось из-за заграницы пробыв там не менее 90 суток;

при этом трудоспособное лицо в течение двух месяцев после назначения пособия должно встать на учет в центра занятости.

Впрочем, пособие будет платиться все шесть месяцев без требования по обращению в службу занятости, если получатель ухаживает за ребенком до 14 лет или ребенком-инвалидом до 18 лет, или взрослым инвалидом, лицом старше 80 лет.

Пребывать в Румынии и Болгарии можно будет до 90 суток

Также с 1 марта соседи Украины — Румыния и Болгария войдут в зону действия Шенгена, что отразится на сроке пребывания в этих странах украинцев. Теперь вместо 180 дней, которые ранее могли пребывать наши граждане в одной из этих стран, с весны нельзя будет задерживаться в них без визы более 90 суток.

Также в марте может вырасти курс доллара, что возможно из-за проблем с финансовой помощью Украине со стороны партнеров и ростом социальных расходов.