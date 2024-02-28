Индексация пенсий будет, но не для всех: кого не коснется повышение в марте

Есть три категории человек

С 1 марта в Украине проведут запланированную индексацию пенсий. Однако есть три категории лиц, у которых сумма выплаты останется на одном уровне.

Как сообщают на сайте "На Пенсии", окончательный размер повышения должен быть определен в конце февраля. По предварительным данным, он составит 13%.

Кто не получит увеличенные выплаты в марте

вышедших на пенсию менее 3 лет назад;

получают высокую пенсию;

получают расчетную пенсию ниже минимальной.

Следует заметить, что пенсионерам, которым начисляют выплату меньше минимального значения, государство будет осуществлять доплату, чтобы увеличить сумму до минимальной пенсии.

"Выплаты таких пенсионеров будут проиндексированы, но индексация просто заместит доплату к минимальной пенсии, которую выплачивает государство. Поэтому фактически размер таких пенсий после индексации не станет больше", — говорят на сайте.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что в Украине, кроме мартовской индексации, также должен произойти и перерасчет пенсий. Это произойдет из-за роста прожиточного минимума.