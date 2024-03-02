Финансовая помощь от благотворительного фонда: какие категории населения могут ее получить

На средства могут рассчитывать харьковчане при определенных условиях

Благотворительный фонд "Помогаем" приступил к регистрации и отбору жителей одного из регионов, которые получат многоцелевую материальную помощь. На нее могут претендовать жители Харьковщины.

Благотворительный фонд выделяет помощь жителям микрорайона Дергачи Харьковской области. Об этом сообщает Дергачевский городской совет.

Денежная помощь будет предоставлена жителям этого района, которые за последние три месяца не получали средства от других благотворительных организаций и принадлежат к одной из следующих уязвимых категорий населения.

Категории населения, которые могут получить помощь:

лица, чьи дома были разрушены в результате войны;

семьи с несовершеннолетними детьми/детями, имеющими только одного родителя (отца или мать);

одинокие пожилые граждане (старше 60 лет), воспитывающие несовершеннолетних детей;

семьи, в которых кто-то из близких погиб во время войны (родители, дети, внуки, правнуки);

лица с инвалидностью старше 60 лет;

семьи, в которых есть ребенок с инвалидностью;

беременные женщины или семьи с детьми, кормящими грудью;

попечительская, приемная, патронатная семья, детский дом семейного типа;

семьи, которые занимаются детьми без сопровождения или разведенными с родителями (необходимо подтверждение документов);

многодетные семьи, в которых 3 и более детей;

семьи ВПЛ с несовершеннолетними детьми.

Указанные выше лица должны соответствовать одному или нескольким из следующих критериев соответствия:

1️. Внутри перемещенные лица, которые получили этот статус после 24 февраля 2022 года и фактически проживают в Дергачах;

2️. Население, пострадавшее в результате военных действий после 24 февраля 2022 в Дергачах;

3️. Лица, которые вернулись в свои места постоянного проживания в Дергачах после вынужденного перемещения в другую область Украины или другую страну из-за военных действий после 24 февраля 2022 года.

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