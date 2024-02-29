Надо отвечать сразу 4 условиям: как некоторым украинцам получить денежную помощь

Первые выплаты осуществились в феврале

Через расширенную программу Министерством социальной политики Украины совместно со Всемирной продовольственной программой ООН криворожцы получат денежную помощь.

Как сообщает исполнительный комитет Криворожского городского совета, такое начисление выплатится для лиц с инвалидностью и детей с инвалидностью. Им необходимо одновременно отвечать нескольким критериям.

Материальную выплату могут получить лица, одновременно соответствующие критериям:

являются лицами с инвалидностью с детства и детьми с инвалидностью, которые получают социальную помощь менее 3 250 гривен в месяц.

проживают на территории Украины, кроме временно оккупированных территорий;

не получают помощи на проживание переселенцам, кроме проживающих на территориях активных или возможных боевых действий согласно. Об этом можно узнать в приказе "Об утверждении Перечня территорий, на которых ведутся (велись) боевые действия или временно оккупированных Российской Федерацией";

не получают международной целевой денежной поддержки от других международных организаций в течение периода оказания помощи.

Она будет производиться в течение 3 месяцев. Размер помощи рассчитывается как разница между 3 250 гривнами и полученной социальной помощью, но не менее 100 гривен в месяц.

"К примеру: лицо получает государственную помощь лицу с инвалидностью с детства в размере 2361,00 грн. Следовательно, размер дополнительной помощи будет составлять 889,00 грн (3250,00 грн – 2361,00 грн)", — объясняют на сайте.

Денежное начисление будет производиться на банковский счет или доставку Укрпочты по фактическому месту жительства.

Если возникнут вопросы, можно обратиться на бесплатную горячую линию Всемирной продовольственной программы ООН по телефону: 0 800 600 122 (ежедневно, с 08:00 до 18:00).

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что некоторые лица в Украине имеют право на денежную помощь в размере 10 800 гривен.