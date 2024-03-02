Фінансова допомога від благодійного фонду: які категорія населення можуть її отримати

На кошти можуть розраховувати харків'яни за певних умов

Благодійний фонд "Помагаєм" розпочав реєстрацію та відбір жителів одного з регіонів, які отримають багатоцільову матеріальну допомогу. На неї можуть претендувати жителі Харківщини.

Благодійний фонд виділяє допомогу жителям мікрорайону Дергачів Харківської області. Про це повідомляє Дергачівська міська рада.

Грошова допомога буде надана жителям цього району, які протягом останніх трьох місяців не отримували кошти від інших благодійних організацій і належать до однієї з наступних уразливих категорій населення.

Категорії населення, що можуть отримати допомогу:

особи, чиї домівки були зруйновані внаслідок війни;

сім’ї з неповнолітніми дітьми/дітьми, які мають лише одного з батьків (батька чи матір);

самотні громадяни похилого віку (старше 60 років), які виховують неповнолітніх дітей;

сім’ї, в яких хтось із близьких загинув під час війни (батьки, діти, онуки, правнуки);

особи з інвалідністю старше 60 років;

сім’ї, у яких є дитина з інвалідністю;

вагітні жінки або сім’ї з дітьми, які годують груддю;

опікунська, прийомна, патронатна сім’я, дитячий будинок сімейного типу;

сім’ї, які опікуються дітьми без супроводу або розлученими з батьками (необхідне підтвердження документів);

багатодітні сім’ї, у яких 3 і більше дітей;

сім’ї ВПО з неповнолітніми дітьми.

Означені вище особи мають відповідати одному або декільком із наведених нижче критеріїв відповідності:

1️. Внутрішньо переміщені особи (ВПО), які отримали цей статус після 24 лютого 2022 року та фактично проживають у Дергачах;

2️. Населення, постраждале внаслідок воєнних дій після 24 лютого 2022 року у Дергачах;

3️. Особи, які повернулись до своїх місць постійного проживання у Дергачах після вимушеного переміщення до іншої області України чи іншої країни через військові дії після 24 лютого 2022 року.

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