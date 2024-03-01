Помощь на ремонт поврежденного жилья: кому из украинцев начислят эту выплату
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Для этого нужно обратиться к представителям фонда
Благотворительный фонд Каритас продолжает производить начисления в определенных городах Украины. Регистрация на выплату "Деньги на ремонт поврежденного жилья" продолжается в Запорожье.
Как говорится в Facebook, на такую помощь имеют право семьи, которые пострадали в результате войны в Запорожской области и находятся в относительно безопасных местах. Этим лицам также нужно соответствовать одновременно трем критериям.
Кто получит денежную помощь
Критерий отбора №1:
Принадлежность к одной из категорий уязвимости:
- Член домохозяйства с ограниченными возможностями или член домохозяйства лица с ограниченными возможностями;
- Лицо с тяжелым заболеванием или являющееся членом домохозяйства лица с тяжелым заболеванием;
- Одинокое пожилое лицо (55+) или домохозяйство, состоящее из одного или двух пожилых людей, не имеющих поддержки родных;
- Одинокие матери/родители или опекуны несовершеннолетних детей;
- Многодетные семьи (трое или более несовершеннолетних детей);
- Беременные женщины или матери с детьми до 3 лет.
Критерий №2. Домохозяйство потеряло доходы или их доходы сократились и не превышают 6318 гривен на человека.
Критерий №3. Заявитель имеет поврежденное жилье и может подтвердить документально.
Для подачи заявления на получение выплат запорожцу необходимо обратиться к представителям Каритас в телефонном режиме по номерам 050 339 68 42 или 067 611 13 03.
Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, где будет проходить регистрация на выплату помощи для лиц и детей с инвалидностью.