Некоторым ВПЛ нужно будет подать заявление: полный список лиц, имеющих право на помощь с 1 марта

Изменился порядок выплаты для переселенцев

В Украине с 1 марта продолжат выплачивать помощь для ВПЛ. Некоторым лицам на дальнейшее начисление нужно будет подать новое заявление.

Деньги будут осуществлять для большинства переселенцев, относящихся к наиболее уязвимым категориям. Об этом говорится на сайте Министерства социальной политики Украины.

Кому из лиц автоматически перечислят помощь с 1 марта

На шесть месяцев, автоматически, продолжаются выплаты для следующих категорий ВПЛ:

для пенсионеров, у которых по состоянию на 1 января 2024 размер пенсии не превышает 9 444 гривен;

лиц с инвалидностью I или II группы, детей с инвалидностью в возрасте до 18 лет, тяжелобольных детей;

детей-сирот и детей, лишенных родительской опеки, лиц из их числа в возрасте до 23 лет, а также родителей-воспитателей и приемных родителей.

Категории украинцев, которые должны подать заявление на выплату с 1 марта

малолетний ребенок, прибывший в новое общество без сопровождения законного представителя — выплата будет производиться 6 месяцев;

беременная женщина после 30-й недели беременности (27-й недели беременности — для женщин, отнесенных к I—IV категориям лиц, пострадавших от аварии на Чернобыльской АЭС) — деньги будут поступать 6 месяцев;

человек, утративший трудоспособность, но не имеющий права на пенсионную выплату и/или получающий государственную социальную помощь (при условии, что среднемесячный совокупный доход на одного человека в такой семье не превышает 9 444 гривен — помощь будет выплачиваться 6 месяцев;

лица трудоспособного возраста, которые не работают и ухаживают за ребенком до 14 лет, если их среднемесячный совокупный доход на одного члена семьи не превышает 9444 грн;

семьи, в которых воспитывается трое и более детей в возрасте до 18 лет (при этом все дети проживают в семье и не воспитываются в интернатных учреждениях), если среднемесячный совокупный доход на одного члена семьи не превышает 9444 грн;

семья, которая проживает в условных безопасных районах Украины, но не может отдать ребенка в детский сад, а обучение в школе проходит онлайн или в смешанном формате — помощь будет поступать 6 месяцев.

если человек трудоспособного возраста не работает, но зарегистрировался в центре занятости как безработный или ищущий работу, и при этом в семье есть дети, которые посещают садики, школы, учатся в заведениях профессиональной (профессионально-технической), профессиональной и высшего образования — деньги будут выплачиваться 6 месяцев;

которые ухаживают за лицом с инвалидностью I группы, ребенком с инвалидностью до 18 лет, лицом с инвалидностью I или II группы вследствие психического расстройства, лицом, достигшим 80-летнего возраста, или за тяжелобольным ребенком — выплата будет производиться 6 месяцев.

"Во всех этих случаях помощь будет назначаться на всех лиц из числа ВПЛ в такой семье, но другие члены семьи, которые не работают, должны зарегистрироваться в центре занятости. Если они этого не сделают, выплата помощи прекращается через месяц ", — отметили в Минсоцполитики.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что в Украине планируется увеличение суммы выплаты для ВПЛ.