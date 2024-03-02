В Украине изменились цены на социальные продукты: что подешевело

Хлеб стал дешевле

В Украине снизились цены на пшеничный хлеб и муку. Правда макароны в супермаркетах подорожали.

Такая тенденция зафиксирована в марте по сравнению с февралем текущего года, свидетельствуют данные мониторинга цен от портала "Минфин".

Так, пшеничный хлеб нарезной весом 650 грамм в среднем в феврале обходился в 31,95 грн, а вот в марте он подешевел до 31,90 грн.

Хлеб "Царь Хлеб" нарезной 600 грамм подешевел с 33,57 грн до 33,46 грн.

Снизилась за месяц и стоимость килограмма муки. В феврале мука в среднем стоила 23,84 грн./кг, а вот в марте она подешевела до 23,23 грн./кг.

Макароны, по сравнению с прошлым месяцем, подорожали. Их цена выросла с 27,82 грн/кг до 28,42 грн/кг.

Ранее "Телеграф" писал о том, что цены на капусту упали из-за увеличения ее количества на рынке.