В Украине изменились цены на социальные продукты: что подешевело
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Хлеб стал дешевле
В Украине снизились цены на пшеничный хлеб и муку. Правда макароны в супермаркетах подорожали.
Такая тенденция зафиксирована в марте по сравнению с февралем текущего года, свидетельствуют данные мониторинга цен от портала "Минфин".
Так, пшеничный хлеб нарезной весом 650 грамм в среднем в феврале обходился в 31,95 грн, а вот в марте он подешевел до 31,90 грн.
Хлеб "Царь Хлеб" нарезной 600 грамм подешевел с 33,57 грн до 33,46 грн.
Снизилась за месяц и стоимость килограмма муки. В феврале мука в среднем стоила 23,84 грн./кг, а вот в марте она подешевела до 23,23 грн./кг.
Макароны, по сравнению с прошлым месяцем, подорожали. Их цена выросла с 27,82 грн/кг до 28,42 грн/кг.
Ранее "Телеграф" писал о том, что цены на капусту упали из-за увеличения ее количества на рынке.