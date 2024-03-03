Будем платить на 35 гривен больше: в магазинах взлетели цены на овощ который покупают многие

Стали известны цены на этот овощ в супермаркетах

В марте в крупных украинских супермаркетах изменились цены на некоторые продукты, и в их числе оказались огурцы. Стоимость взлетела на несколько десятков гривен.

Ценник на огурцы непрерывно растет с каждым месяцем начиная с ноября. Об этом сообщили на сайте Минфин.

Так, гладкие огурцы начали расти в цене с августа 2023 года. Тогда килограмм овоща стоил 31,19.

Сейчас стоимость гладких огурцов в супермаркетах составляет 172,57 гривны за один килограмм. Месяцем ранее их продавали по 137,17. Таким образом, разница в цене составила 35,40 грн.

Также заметно подорожали длинноплодные огурцы. Их стоимость начала расти с июля 2023 года. Тогда их можно было купить по 33,12.

Сейчас их продают по 169 гривен, а в феврале килограмм этого овоща обходился покупателям в 151. То есть, за этот период цена выросла на 18 гривен.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что в Украине заметно подорожал один из главных овощей борщевого набора. Сейчас ценник на этот овощ в среднем на 74% выше, чем в аналогичный период прошлого года.