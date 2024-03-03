Есть в доме у каждого: топ-5 продуктов, которые дешевеют в Украине с начала марта

Больше всего изменилась цена на сало

В начале марта в украинских супермаркетах изменились цены на ряд продуктов, а вместе с ними заметно дешевеют куриные яйца, гречка, сахар, сало и свинина. Стало известно, сколько сейчас будут стоить эти продукты.

Детально ситуацию с ценниками в супермаркетах описали на сайте Минфин. Согласно этим данным, больше всего поменялось в цене в период с февраля по март домашнее сало.

Сахар и гречка, напротив, совсем незначительно упали в стоимости. Однако такая тенденция продолжается уже несколько месяцев.

Цены на сало

Домашнее сало за последний месяц подешевело с 257,67 до 239 гривен за один килограмм. Таким образом разница в стоимости составила 18,67 гривны. При этом соленое сало осталось по прежней цене — 242,84.

Цены на свинину

Свиная грудки с февраля по март подешевела со 169,53 до 156,98. Итого разница составила 12,55. Свиная лопатка упала в цене со 168,27 до 161,59. Подбрюшина также поменялась в цене. Сейчас килограмм стоит 166,95, а ранее 171,71.

Цены на куриные яйца

Куриные яйца в марте также немного изменились в цене. Сейчас десяток яиц "Квочка" обходится покупателям в 56,45 грн. В феврале продукт стоил 58,01. В то же время другие виды на несколько гривен подорожали.

Цены на гречку

В сравнении с остальными продуктами гречка подешевела в начале весны незначительно, всего за пару десятков копеек. Сейчас килограмм крупы стоит 27,65 гривны, а в конце зимы стоимость была 27,80.

Цены на сахар

Кристаллический сахар в марте также оказался в списке продуктов, цена на которые упала. В случае, как и с гречкой, разница не значительная, однако сахар дешевеет уже много месяцев подряд. Килограмм продукта стоит сейчас 29,52. Месяцем ранее его стоимость составляла 29,78.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что за последний месяц произошел значительный спад цен на морковь. Всего за неделю ценник упал на 14%, при этом кажется продукта остается желать лучшего.