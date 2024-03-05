Ціни падатимуть: які види м'яса подешевшають у березні

Експерт потішила прогнозом

Більшість популярних видів м'яса поступово дешевшають. Така негативна тенденція протримається і в березні цього року.

Як прогнозує провідна наукова співробітниця відділу ціноутворення та аграрного ринку Інституту аграрної економіки Наталія Копитець, передає Канал 24, лютий відзначився зниженням цін на м'ясо, адже пройшли новорічні свята. Наразі найдорожчим продуктом є сало солоне.

"На кінець лютого 2024 року в продуктових супермаркетах основні види м’яса – свинина та м’ясо птиці – стали дешевшими на 0,2 – 13,4 % порівняно з 1 січня 2024 року. Виняток становила ціна на тушку курячу, яка збільшилася на 2,1 %", — каже вона.

Ціни на м'ясо у лютому 2024 в Україні

Сало солоне — 242,84 гривні;

Свинина ошийок — 214,92 гривні;

Свинина ребра — 182,2 гривні;

Свинина підчеревина — 174,7 гривні;

Свинина лопатка — 168,28 гривні;

Свинина грудина — 164,52 гривні;

Куряче філе — 158,6 гривні;

Курячі стегна — 109,9 гривні;

Куряча тушка — 84,9 гривні;

Курячі гомілки — 69,95 гривні;

Яловичині ребра — 162,95 гривні;

Яловичина гуляш — 271,70 гривні.

Як прогнозує фахівець, у березні українцям варто чекати на поступове здешевшання основних видів м'яса.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, який популярний овоч за один місяць здешевшав на 30%.