Гривна может сильно обесцениться: что прогнозируют курсу доллара на 2024-2025 годы

Война повлияла на валютный рынок

В Украине в течение 2024 года курс американской валюты может вырасти до 41 гривны, а в 2025 году – 43,8 гривны.

Как сообщили в S&P Global Ratings, такое развитие на валютном рынке произойдет из-за общей ситуации в стране. Но Украина будет пытаться сохранять свой административный потенциал, не обращая внимания на военные действия.

Представители агентства считают, что в текущем году продолжится рост украинской экономики.

"При отсутствии значительной эскалации войны мы прогнозируем, что экономика Украины вырастет в среднем примерно на 4 — 5% в среднесрочной перспективе, но восстановление до довоенного уровня маловероятно в ближайшем будущем", — говорится в S&P Global Ratings.

Но есть вероятность, что экономический рост снизится. Это произойдет из-за создания усиленного сельскохозяйственного сезона — с 5,5% до 3,9%.

По словам представителей, на валютный рынок в большей степени влияет война.

"Территории, оккупированные российскими войсками, составляют около 15% территории Украины, примерно 8-9% ее довоенного ВВП, а также 14% ее промышленного и 10% ее сельскохозяйственного производства. Почти одна треть населения Украины была перемещена, а около 15% покинули страну и теперь являются беженцами, проживающими преимущественно в ЕС", — объяснили в агентстве.

Курс доллара в Украине на 13 марта

По данным портала "Минфин", в среду, 13 марта, средний курс доллара в украинских банках составляет 38,35 грн (покупка) и 38,84 (продажа). Наличный курс — 38,73 (покупка) и 38,90 (продажа). В то же время официальный курс Национального банка Украины — 38,49.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, как получение траншей повлияет на курс доллара в Украине.