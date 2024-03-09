Доллар подорожает или подешевеет? Эксперт рассказал, что будет с валютой до конца 2024

Среднегодовой курс в 2024 немного дороже, чем в 2023 году

К концу 2024 года курс доллара в Украине может вырасти до 41 грн. Но такой рост валюты возможен только при пессимистическом прогнозе правительства.

Такой прогноз дал экономический эксперт Денис Безлюдько в подкасте "Мы — Украина". Но, по его словам, до конца года негативный прогноз Кабмина вряд ли осуществится, и ситуация будет позитивнее.

"В Кабмине ожидают около 41 грн на конец года. Но они всегда ошибаются в худшую сторону — у них работа быть пессимистами и готовиться к худшим сценариям. Как правило, показатели на конец года лучше. Среднегодовой курс где-то на гривну отличается от прошлогоднего", — подчеркнул Денис Безлюдько.

По прогнозам эксперта, среднегодовой курс валюты в 2024 году в Украине составит примерно 37,5 грн/доллар, что немного выше прошлогоднего показателя в 36,3 грн/доллар. Он добавил, что к концу 2024 года доллар может как вырасти в цене до 40 гривен, так и подешеветь.

На укрепление гривны влияют множество факторов, в том числе и возврат валютной выручки, за которую взялся Национальный банк.

По состоянию на 9 марта курс валют в банках Украины составляет: 38,05 гривны за покупку доллара и 38,55 гривны за его продажу. Курс НБУ немного отличается — 38,06 гривны. Что касается евро, то купить его можно за 41,52 гривны, а продать за 42,20 гривны. Курс евро от НБУ составляет 41,48 гривны.

Наличный курс валют немного отличается от межбанка: 38,45 гривны покупка доллара и 38,55 его продажа. Евро можно купить за 42 гривны, а продать за 42,17 гривны.

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, как транши от ЕС влияют на курс доллара в Украине. Эксперты предположили, что будет с иностранной валютой к концу 2024 года.