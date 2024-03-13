Гривня може сильно знецінитись: що прогнозують курсу долара на 2024-2025 роки

Війна вплинула на валютний ринок

В Україні протягом 2024 року курс американської валюти може вирости до 41 гривні, а у 2025 році — 43,8 гривні. На показники вплине війна.

Як повідомили у S&P Global Ratings, такий розвиток на валютному ринку відбудеться через загальну ситуацію в країни. Але Україна намагатиметься зберігати свій адміністративний потенціал, не звертаючи увагу на військові дії.

Представники агенції вважають, що в цьому році продовжиться зростання української економіки.

"За відсутності значної ескалації війни ми прогнозуємо, що економіка України зросте в середньому приблизно на 4 – 5% у середньостроковій перспективі, але відновлення до довоєнного рівня малоймовірне в найближчому майбутньому", — мовиться у S&P Global Ratings.

Але є ймовірність, що економічне зростання знизиться. Це буде через створення посиленого сільськогосподарського сезону — з 5,5% до 3,9%.

За словами представників, на валютний ринок більшою мірою впливає війна.

"Території, окуповані російськими військами, складають близько 15% території України, приблизно 8-9% її довоєнного ВВП, а також 14% її промислового та 10% її сільськогосподарського виробництва. Майже одна третина населення України була переміщена, а близько 15% покинули країну та тепер є біженцями, які проживають переважно в ЄС", — пояснили в агенції.

Курс долара в Україні станом на 13 березня

За даними порталу "Мінфін", у середу, 13 березня, середній курс долара в українських банках становить 38,35 грн (купівля) та 38,84 (продаж). Готівковий курс — 38,73 (купівля) та 38,90 (продаж). Водночас офіційний курс Національного банку України — 38,49.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про як отримання траншів вплине на курс долара в Україні.